AK Parti'den flaş 'milli ittifak' açıklaması!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP ittifakına ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.07 Şubat 2018 Çarşamba 12:00
Yazıcı, ABD'nin YPG terör örgütüne yardımına ilişkin, "Evveliyetle PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin kanaatin karara dönüşmesi gerekir. Bu kararı oluşturduktan sonra terör örgütüne yardım eden ülkelerin, grupların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları söz konusu olabilir" dedi. Yazıcı AK Parti-MHP arasındaki ittifak çalışmalarına ilişkin olarak, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak" dedi.
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