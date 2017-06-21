İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla alakalı, önem verdiğimiz adalet kavramını bir slogan haline getirerek sürdürdüğü eylemi, onun deyişiyle, kontrolsüz bir eylem biçimidir" dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:34
AK Parti'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünü, değerlendirdi.

Mahkeme kararlarının tartışılabileceğini ancak kararların bağlayıcılığının ayrı değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, bir milletvekiline isnat edilen suç dolayısıyla yargılama sonucu mahkemenin verdiği 25 yıl hapis ve tutuklama kararı üzerinden bu eylemin gerçekleştiğini hatırlattı.

"Kontrolsüz bir eylem biçimidir"

Kılıçdaroğlu'nun kavramları karıştırdığını öne süren Yazıcı, "15 Temmuz, o ağır darbe teşebbüsünü, 'kontrollü darbe' demek suretiyle, bu alçak darbeyi hafifletmeye, onun failleriyle başkalarını bağlantılı hale getirmeye çalışıyor. Bu çok absürt bir şey" diye konuştu.

"20 Temmuz'da bir darbe yaptılar." iddialarına yönelik de Yazıcı, "Bu son derece sorumsuz ve aymazca bir davranıştır. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla alakalı, önem verdiğimiz adalet kavramını bir slogan haline getirerek sürdürdüğü eylemi, onun deyişiyle kontrolsüz bir eylem biçimidir" ifadelerini kullandı.

Hayati Yazıcı, hukukun düzen için var olduğunu anımsatarak, siyaset yapan insanların da düzeni güçlendirmek, hak ve özgürlükleri daha güvenceli hale getirmek için kavramları özenle kullanmak zorunda olduğunun altını çizdi.

"Kılıçdaroğlu'nu eylemleri ve söylemleri açısından değerlendirdiğimizde, kontrolsüzlük içerisindedir." diyen Yazıcı, "Bu da Türk siyasetine ve milletin beklediği kamu düzeninin daha da tahkim edilmesi hedeflerine zarar veriyor. Umuyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir camia, bu camia, bu konuları gözden geçirir, empati yapar" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:34
  1. AK PARTİ
  2. CHP
  3. KEMAL KILIÇDAROĞLU
  4. ENİS BERBEROĞLU
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    1. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    2. Evlilik programları yerine o..
    3. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    4. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    5. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    6. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    7. İranlı dolandırıcı yakalandı
    8. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    9. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    10. Büyük operasyon kapıda!
    11. 'Babam işkenceci bir polisti'
    12. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    13. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    14. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    15. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    16. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    17. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    18. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    19. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
    20. Feto'nun 3 ay önceki 'zehir..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!