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AK Parti'den flaş Gül açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül'ün AK Parti'nin bu akşamki 16. kuruluş yıldönümü törenine davet edildiğini ancak mazereti nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:53
AK Parti'den flaş Gül açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin bu akşamki 16. kuruluş yıldönümü törenine davet edildiğini ancak mazereti nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin 'Kumpas' iddialarına ilişkin, "Bugün bizim doğum günümüz. AK Parti'nin doğum günü. AK Parti'nin doğum gününü gölgeleyecek bir takım spekülasyonların ya da farklı demeçlerin, tartışmaların içerisine bugün girmek istemeyiz ama bunlara yarın gereken cevapları veririz. Kumpas dendiğinde bu ülkede akla evet FETÖ gelmektedir. Hem üslup olarak ve kumpas dendiğinde bizim aklımıza kaset kumpası gelmekte"  dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin 'Kumpas' iddialarına AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün yanıt vermeyeceklerini belirten Ünal, "Bugün bizim doğum günümüz. AK Parti'nin doğum günü. AK Parti'nin doğum gününü gölgeleyecek bir takım spekülasyonların ya da farklı demeçlerin, tartışmaların içerisine bugün girmek istemeyiz ama bunlara yarın gereken cevapları veririz. Bugün özellikle CHP sözcülerinin kullandığı son derece provokatif, tahrikkar, dili asla kabul etmediğimizi daha önce ifade ettik. Siyasette de böyle bir dilin olmaması gerektiğinin altını çizdik ve dediğim yarın bunlara gereken cevapları vereceğiz" dedi. 

"KUMPAS DENDİĞİNDE BİZİM AKLIMIZA KASET KUMPASI GELMEKTE" 

CHP'nin 'Kumpas' iddilarına ilişkin Mahir Ünal, "Kumpas ile ilgili şunu söylemek isterim; Kumpas dendiğinde bu ülkede akla evet FETÖ gelmektedir. Sivil toplum örgütü görünümlü bu yapının bir paralel devlet  yapılanması olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapı ile kimlerin ittifak içinde olduğu bugün açık bir şekilde görülmekte hem söylem hem üslup olarak ve kumpas dendiğinde bizim aklımıza kaset kumpası gelmekte. Ve sonrası gelmektedir. Dolayısıyla CHP sözcülerinin kullandığı dil, söylem ve üslupla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama bugün AK Parti'nin doğum günü, kuruluş yıldönümü o yüzden cevaplarımızı yarına  erteliyoruz" diye konuştu. 

(AK PARTİ'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ) "ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK MAZERET İLETTİ AHMET DAVUTOĞLU KATILACAK" 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin kuruluş yıldönümü programına katılıp katılamayacağına ilişkin bir soruya Ünal, "Bugünkü kuruluş yıldönümümü etkinliğimize, sayın Abdullah Gül, katılamayacağına dair mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bizzat arayarak davet etti. Daha önceki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu bizzat ben arayarak davet ettim ve sayın Ahmet Davutoğlu katılacak. Eski Meclis Başkanlarımız sayın Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacaklar. Sadece sayın Abdullah Gül bugün ile ilgili bir mazeret iletti" diye yanıt verdi. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:53
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