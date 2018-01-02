AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile alınan taşeron kararını değerlendirerek, "İçeriye geldiğimizde şükürler olsun yıllardır kangren olan bir taşeron meselesi hepimizin dilinde pelesenk olmuştu. Nereye gitsek, ’ne olacak bu taşeron konusu...’ Bazen biz gittiğimiz yerde diyorduk ki, siz sormadan biz söyleyelim diyorduk taşeron konusunu. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız nereye gitsek taşeron konusu gündeme geliyordu. Taşeron konusu, yaklaşık 1 milyon kardeşimizi, işçimizi, taşeronu ilgilendiriyordu. O da Kanun Hükmünde Kararname ile çok güzel bir şekilde çözülmüş oldu. Ben bu vesileyle hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza işçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"ERKEN SEÇİM KONUSU GÜNDEMDE DEĞİLDİR"

Erken seçim ile ilgili soruları yanıtlayan Sorgun, "AK Parti olarak bugüne kadar çok zaruri bir durum olmadıkça, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi zaruri bir durum doğmadıkça ve 2007’de cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde, 15 yıllık, 16 yıllık tarihte iki defa istisnası vardır. Bizim için asıl olan seçimlerin vaktinde yapılmasıdır. Eğer biz popülizmle taşeron konusunu seçim malzemesi yapmış olsaydık onu bugün çıkarmazdık hemen seçimlerin öncesinde çıkarırdık. Önemli olan yaptığımız işin doğru olmasıdır. Asla bu konuda bir erken seçim konusu gündemde değildir, söz konusu değildir" diye konuştu.