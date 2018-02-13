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AK Parti'den flaş açıklama: Hesap vereceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "28 Şubat darbesinin bütün faillerinin hesap vereceği günü sabırla bekliyoruz." dedi.

13 Şubat 2018 Salı 11:53
AK Parti'den flaş açıklama: Hesap vereceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 Şubat davasını izleyen Kavakcı, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçilmiş hükümetini ortadan kaldırmaya çalışan kişilerin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, “Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda adalet tecelli edecek.” ifadesini kullandı.

AK Parti'nin İnsan Hakları Başkanlığı olarak duruşmaların 98. celsesine katıldıklarını, sanıkların mağdur olduklarını iddia ettiklerini dile getiren Kavakcı, dava süreçlerinde sabredilmesi gerektiğini söyledi.

Kavakcı, büyük bir insanlık suçu olarak kabul ettikleri darbenin faillerinin yargılanmasını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"28 Şubat darbesinde insanların geleceklerini, hayallerini ve bir ülkenin seçilmiş hükümetini ortadan kaldırmaya çalışan ve demokrasiye darbe vuran zihniyete sahip kişiler, bu işin failleri adalet önünde hesap verecek. Biz bu süreçte mahkemelerde aynı FETÖ darbe duruşmasının sanıklarına benzer hikayeler dinliyoruz. Sabretmek gerekiyor. Çünkü sanıklar asıl mağdurların kendileri olduğunu iddia ediyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde ‘Başörtülülere ne oldu ki onlar halen hayatta. Asıl mağdur biziz.’ gibi ifadeler de kullandılar. Tabii mahkeme çerçevesinde bunlar olacaktır. Sanıklar da kendilerini ifade edecekler. Ama biz de bu işin yakın takipçisiyiz. Adaletin tecelli edeceği günü, 28 Şubat darbesinin bütün faillerini ve bu sürece katkıda bulunanların hesap vereceği günü sabırla bekliyoruz."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:53
  1. 28 Şubat darbesi
  2. Ravza Kavakçı
  3. AK Parti

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