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AK Parti'den flaş açıklama: Bu karar yok hükmündedir

AK PartiSözcüsü Mahir Ünal, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklamasında, Karar bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir." dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:44
AK Parti'den flaş açıklama: Bu karar yok hükmündedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamaları;

"ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir.

"FETÖ'NÜN BİR TİYATROSUDUR"

ABD'de bir çadır mahkeme tarafından yürütülen bu dava; hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle tamamen FETÖ'nün bir tiyatrosudur. Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması bakımından turnusol vazifesi görmüştür.

"TÜRKİYE İÇİN NE DE BAŞKA DEVLETLER İÇİN BAĞLAYICI BİR HÜKMÜ YOKTUR"

Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM'nin ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD'nin tek taraflı ambargo kararının ise ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir.

Dün ulusal ölçekte gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık Yargı Darbesi'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin bugün 17-25'in küresel versiyonunda yine Türkiye aleyhinde işlevsel bir aparat olarak kullanıldığını görüyor ve bu hususta da takdiri yüce milletimize bırakıyoruz"

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:44
  1. FETÖ
  2. Mahir Ünal
  • Hasan kaygusuzHasan kaygusuz31 dk önce
    Nasıl yok dalgamı geçiyorsunuz.... bizlerde yapılan zamlar için yok hükmündedir diyobiliyormuyuz
  • Yusuf CelalYusuf Celal34 dk önce
    Daha 10 milyar dolar tazminat ödeyecek siniz. Ne yok hükmünde
  • MuratMurat44 dk önce
    EEE YOK HUKMUNDE OLUNCA ABD DEKI MAHKEME DUSUYOMU NE DEMEK MAHKEME YOK SIZ YOK DEYINCE VAR OLAN YOKMU OLUYO KAFANIZI KUMA GOMEREK KURTULACAGINIZIMI SANIYOSUNUZ
  • AslanAslan46 dk önce
    Pislik amerika
  • DeliboDelibo46 dk önce
    Yok hükmümdede rüşveti babam mı yedi...Bakanın rüşvet kol saati 1tirilyon 250 milyar...tokiden 15 2+1 ev yapar...haram zıkkım olsun..çekin çeremesini..
  • YorumYorum49 dk önce
    İşte bu kadar.Gereken cevabı aldın ABD.
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