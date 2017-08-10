AK Partili Mahir Ünal'dan erken seçim açıklaması
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal; erken seçimin gündemlerinde olmadığını söyleyerek, seçimlerin vaktinde yapılacağını açıkladı.10 Ağustos 2017 Perşembe 12:34
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi.
SEÇİMLER VAKTİNDE YAPILACAK
Erken seçim tartışmalarına değinen Ünal, seçimlerin vaktinde yapılacağını kongrelere odaklandıklarını ifade etti.
Mahir Ünal, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimleri vaktinde yapacağız. Kongrelerimize odaklanmış durumdayız..." diye konuştu.