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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için kanun teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazi unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlandı.

23 Ocak 2018 Salı 10:52
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için kanun teklifi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için yasa teklifi hazırladı. Kanun teklifini hazırlayan Külünk, Külünk, "Erdoğan'a bu payenin verilmesi hem bir geleneğin devamı, hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin kararlığını gösteren bir nişane olacaktır" dedi.

‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazilik Unvanı Tevcihine Dair Yasa' adıyla hazırlanan teklifin gerekçesinde Külünk özetle şunları vurguladı:

"Emek, fikir, ter dökülen ve bütün bir varlık ile can koyulan gazaların komuta edicilerine, mevzi bekleyenlerine ve dolayısıyla vatan uğrunda yara alanlara gazi deriz. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, manevi yönü ağır bu unvanını önemle kullanmış bir liderdir. Tam, bütün ve milli bağımsızlık yolunda vatan uğruna yalnız elini değil, tüm varlığını hasreden Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Davos'taki ‘one minute' çıkışının ardından karşı mevzilerin doğrudan hedefi haline gelmiş, saldırıların bizatihi muhatabı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT TIR'larının durdurulması olayı yine başka cephelerdir."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. metin külünk
  • ismail KAYAismail KAYA45 dk önce
    İNŞALLAH YA ÇOK SEVİNDİM HADİ EN AZINDAN REİSE BU YÖNDEN FAYDANIZ OLSUN . HERŞEYİ TEK BAŞINA SIRTLIYOR RABBİM ONA KENDİ GİBİ Bİ YARDIMCI NASİP ETSİN ...
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