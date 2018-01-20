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Külünk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "TBMM, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte bağımsızlık mücadelesi veren Cumhurbaşkanımıza gazilik payesi verilmesini değerlendirmelidir." İfadelerini kullandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:26
Külünk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, son birkaç yıldır ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlu süreçte sadece milletin değil ümmetin bekası uğruna cansiperane mücadele veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onunla birlikte yürüyenleri bu milletin unutmayacağını belirtti. 

Millet ve devlet adına mücadele edenleri, manevi yönü olan payeler ile onurlandıran ecdadın, ilk olarak Sultan Alparslan'ı Malazgirt Zaferi'nden sonra gazi unvanıyla andığını ifade eden Külünk, "Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde devletin, milletin ve ordunun yanında seferlere iştirak eden ve zafer kazanan devlet adamlarına gazi unvanı verme geleneği hep devam etti." dedi.

Metin Külünk, Osmanlı'ya muhteşem çağını yaşatan Kanuni Sultan Süleyman'ın gazi unvanı ile anıldığını belirtti.

1732'de Tebriz'in alınması üzerine 1. Mahmut'a da gazi unvanı verildiğini ifade eden Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı'nın son kudretli padişahı Sultan 2. Abdülhamit'e 93 harbi vesilesi ile gazilik unvanı verilmiştir. Sultan Abdülhamid, tuğrasına ve devrinde basılan paralara bu unvanını koydurmuş, hutbelerde okunması için ferman çıkartmıştır. Sakarya Muhaberesi'nin ardından 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmesi de Selçuklu ve Osmanlı geleneğinin bir devamıdır. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, laikliğin ve soyadı kanununun kabulünden sonra da manevi yönü bulunan gazilik unvanını kullanmış bir liderdir. TBMM, 15 Temmuz'da milletimiz ile birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve Afrin ile uluslararası terör örgütlerine karşı hazırlanan ordumuzun Başkomutanı Cumhurbaşkanımıza gazilik payesi verilmesini değerlendirmelidir."

AK Parti'li Külünk, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan'a gazilik payesi verilmesinin, hem bir geleneğin devamı hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin kararlılığını gösteren bir nişane olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. metin külünk
  3. TBMM
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