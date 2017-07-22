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Ak Parti’den delege seçimleri yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı delege seçimleri yapıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
Ak Parti’den delege seçimleri yapıldı

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın katılımıyla gerçekleşen delege seçimlerinde 219 oy kullanıldı. 3 oyun boş çıktığı seçim sonrasında Bandırma İlçe seçimlerinde oy kullanacak 400 delege tespit edildi.

Güzel ve sakin bir seçim yaşandığını belirten Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı “ Tüm yurt da olduğu gibi Bandırma’da da Ak Parti seçim süreci başladı. İl başkanlığında görevliler nezaretinde delege seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Ak Parti olarak her kadememiz de demokrasiyi uygulamaya gayret ediyoruz. Hukuki sürece her zaman uyuyoruz. Bugünde şeffaf bir seçimle delegelerimizi belirledik. Partimize hayırlı olsun“ dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
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