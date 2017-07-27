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AK Parti'den Davutoğlu hakkında 'uyarı' gibi açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan 'Tuğrul Türkeş' tartışmasıyla ilgili bir açıklama da Mahir Ünal'dan geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Davutoğlu'nun Bahçeli'ye 'nezaketi elden bırakmadan cevap vermesini' arzuladıklarını ifade etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:50
AK Parti'den Davutoğlu hakkında 'uyarı' gibi açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Davutoğlu ve Bahçeli arasında yaşanan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sert ifadeleri ile tırmanan gerilimle ilgili bir açıklama yayınladı.

'ARZU ETMEDİĞİMİZ DURUM ORTAYA ÇIKTI'

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin kabine değişikliğine ilişkin değerlendirme yaparken, Davutoğlu'na göndermede bulunduğunu anımsatarak, "Bunun üzerine, Sayın Davutoğlu'nun verdiği cevaba, MHP Genel Başkan Yardımcılarının mukabil cevaplarıyla, hiçbir şekilde arzu etmediğimiz, siyasetin nefasetine yakışmayan, nahoş bir durum ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçmişle ilgili konuların tekrar gündeme getirilmesinin, ülkenin pozitif gündemine bir katkı sağlamayacağının bilindiğine işaret eden Ünal, 'AK Parti olarak özellikle 15 Temmuz sonrasında MHP'nin izlediği politika konusundaki takdir ve teşekkürlerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla her fırsatta dile getirdiklerini' hatırlattı.

'SİYASİ ELEŞTİRİNİN HAKARET İLE KARŞILIK BULMASI KABUL EDİLEMEZ'

"Aynı şekilde, pek çok politikasını en sert şekilde eleştirdiğimiz CHP'nin, bir il başkanı ve milletvekilinin, Tunceli'de katledilen öğretmenimizle ilgili yaklaşımları, yine Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından takdirle karşılanmıştır" değerlendirmesinde bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Siyasetçilerin eleştirilerini dile getirirken veya eleştirilere cevap verirken, siyasi nezaketi kesinlikle elden bırakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Davutoğlu'nun, MHP Genel Başkanına yönelik eleştirilerinin de bu çerçevede ele alınmasını, cevapların da aynı doğrultuda verilmesini arzulardık. Siyasi bir eleştirinin, benzer bir üslupla cevaplandırılmak yerine, tahkir ve hakaret ile karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur.

AK Parti olarak, Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı daha güçlü tutmaya ihtiyacımız olduğunun her zaman bilincinde olduk."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:50
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal
  2. Davutoğlu ve Bahçeli
  • Sut ve gol Sut ve gol 52 dk önce
    Siyasi kararların dış politikada yanlış olduğu zaman içinde çıktı ortaya. kişisel olarakda kibirli olman seni oraya getirenlere gösterdiğin vefa duruşun herşeyi en iyisini ben bilirim hali işte geldiğin nokta başka partinin genel başkanı arasında yaşadığın basit bir tartışmada bile kimse seni tutmuyor ....
  • MücahitMücahit1 sa önce
    Aman bahçeliyi üzmeyin!!!
  • seyirci seyirci 1 sa önce
    bahçeliye saygılı olunmalı
  • GayseriliGayserili1 sa önce
    Dahada istemiyorum bu son donemi olur insallah abdullah gulen kadar itibar gormez ama her yerde bi cay ismarlayan olur buda hocaya yeter
  • KılıçKılıç1 sa önce
    Aykırı insan neden referandumda hiç konuşmadı neden, akparti biranevvel temizlenmeli hep güvendiğimiz dağlara kar yağdı
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 1 sa önce
    ESKİ BAŞBAKANLARDAN DAĞLARA TAŞLARA SLM SÖYLÜYOR DU MEYDANLARDASEÇİM ZAMANI
  • Bol GeldiBol Geldi1 sa önce
    Bu adamı tekrar milletvekili yapmayın. Hocalık yapmak istiyormuş zaten, gitsin üniversitesine..
  • HakanozmenHakanozmen1 sa önce
    utanmazlar fetocu Davutoğlu hala yanınızda insanları kandırdık sanıyorsunuz ama hepiniz çaldığınız paraları vericeksiniz sonra benim şehitler ülkemden gideceksinizin Katar'a sizler tarihe hırsız olarak geçeceksiniz
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