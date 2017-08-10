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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

AK Parti, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının 3. yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

AK Parti, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının 3. yıl dönümünde kutlama mesajı yayınladı.

#CumhurunReisiyleÜçüncüYıl hashtagiyle yayınlanan kutlama mesajı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, birçok kullanıcı da Cumhurbaşkanına kutlama mesajları attı.

Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 günü yapılan halk oylaması sonucunda %51,79 oy oranıyla Türkiye Cumhuriyetinin halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
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