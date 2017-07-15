AK Parti’den Çorumlu şehitlere vefa

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Çorumlu şehitlerin fotoğrafları, şehit olduğu yerler ve isimleri yer aldığı köşeBelediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse ile çok sayıda partili katılımıyla açıldı.

Çorum’un 15 Temmuz darbe girişiminde diğer illere nazaran daha fazla şehit verdiğini ifade eden Başkan Karadağ, “Şehitlerimiz sayesinde ülkemiz işgalden kurtulmuştur. Onları unutmayacağız” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Çorum’un nüfusuna baktığımızda diğer illere göre daha fazla şehit verdiğini belirten Karadağ, “15 Temmuz darbe girişiminin atlatılmasında şehitlerimizin rolleri büyüktü. Biz Çorum yerelinde hep beraberdik. Tüm protokol üyelerimizle birlikte her beraber bir direniş gösterdik. Çorumlu şehitlerimiz bizlerin alnının akı oldu. Onlar sayesinde bugün ülkemiz işgalden kurtulmuştur. Bu bir darbe girişimi değil, işgal girişimidir. Türk halkını yok etmek için yapılmış bir harekettir” diye konuştu.

Karadağ’ın konuşmasının ardından şehitler için dua edilerek, şehitlik köşesinin açılışı yapıldı. Törende ayrıca, 15 Temmuz anı defteri de imzalandı.