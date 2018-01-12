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Bozdağ, AYM'ye tepki gösterdi: Sınırı aştınız!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına tepki gösterdi.

12 Ocak 2018 Cuma 08:33
Bozdağ, AYM'ye tepki gösterdi: Sınırı aştınız!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi verdiği Alpay ve Altan kararlarında “temyiz mahkemesi” gibi hareket edip karar vermiştir. Bilinmelidir ki Anayasa Mahkemesi,istinaf mahkemesi ve temyiz mahkemesi değidir; süper temyiz mahkemesi ise hiç değildir" dedi.

''SINIRI AŞTILAR''

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, twitter'dan paylaştığı mesajda "Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:33
  1. bekir bozdağ
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Şahin Alpay
  4. Mehmet Altan
  • AliAli39 dk önce
    Ülkede sınırı aşmayan kim kaldı son 10 yılda?
  • sukrusukru48 dk önce
    Aym eski günlerin özlemiyle yanıp tutuşuyor anlaşılan.
  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    hani biz yargıya karışmazdık,hani burası hukuk devletiydi.Siz onaylarsanız hukuk devleti ,beğenmezseniz tepki.
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