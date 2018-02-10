AK Parti'den CHP'yi zora sokacak rapor

AK Parti Tanım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda PYD’nin birçok insanlık dışı uygulaması karşısında CHP’nin sessiz kaldığı vurgulandı. Raporda CHP’nin gözlerini kapadığı ihlaller şu şekilde açıklandı.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

PYD/PKK tarafından 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivil öldürüldü, 647 kişi alıkonuldu. Bu durum Suriye insan Hakları Örgütü (SNHR) 2017 Raporu’nda da yer aldı. Ocak 2016’ya kadar 51 çocuk, 43 kadın en az 407 sivil (16’sı işkence altında) PYD/PKK tarafından öldürüldü. Bu durum Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) 2016 Raporu’nda ifade edildi.

ENGELLİ İKİ KİŞİYİ MEHMETÇİK TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Afrin'in Bilal Ağa köyünde yaşlı iki kişinin terör örgütü PKK/PYD tarafından aç bırakılıp darp edildi. Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren Türk askeri tarafından bu kişiler Türkiye’ye getirildi. El Hammam Köyü’nde bir engelli kadın terör örgütü PYD/PKK tarafından ölüme terk edilmiş halde bulundu ve gerekli tedavi ile destek için Türkiye’ye geldi. ABD'nin Haziran 2016’da yayımladığı İnsan Ticareti Raporu'nda; PYD/PKK terör örgütünün 15 yaş altı dâhil, erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedildi.

KENDİSİNDEN OLMAYANLARI YOK ETTİLER

Suriye’nin kuzeyinde savaş öncesi 12 Kürt grup varken şimdi sadece PYD/PKK varlık gösteriyor. Terör örgütü kendinden olmayanları yok etti.”

CHP MARJİNAL GRUPLARIN İSTİLASINDA

Söz konusu raporda CHP’ye “Siyasi parti tabelası altında marjinal grupların istilasına uğradığı açıkça ortaya çıkmış olan bu yapının lideri ve arkadaşları… Terör örgütü PKK/PYD’nin bu ihlallerine karşı sessiz kalarak neyin gereğini yerine getirmektesiniz? Hangi diyetin borcunu ödemektesiniz?” diye soruldu.