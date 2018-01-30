Mahir Ünal'dan CHP'ye tokat gibi cevap

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez" açıklamasına, "ÖSO kimdir? ÖSO 7 yıldan beri devam eden Suriye ihtilafında kendi ülkesini savunan ve bütün dünyanın kabul ettiği Esed rejiminin zulmüne karşı düşünün milyonlarca insan 6 milyon insan mülteci durumuna düşürüldü. Kendilerini savunan halkın askeri kanadıdır. Bu yapının DEAŞ ile bir ilgisi yok. CHP bu harekatı itibarsızlaştırmak için bunları kullancaktı. Maalesef şu anda Türk siyasetinde CHP'nin yaşadığı durum ancak çoklu kişilik bozukluğu ile ifade edilebilir. Bir bakıyorsunuz PKK PYD YPG sevici duruma geliyor FETÖ ağzı ile konuşuyor. Artık CHP'nin yerli olmasından milli olmasından vazgeçtik. Cumhurbaşkanımız bu milletin seçtiği meşru cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımıza dönük ağır hakaretler yapılıyor." diye cevap verdi.

Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle;



CHP'NİN ŞAM'A HEYET GÖNDERMESİ



CHP bize 2002 yılında devletin başlattığı Suriye rejimi ile yakınlaşmadan dolayı çok ciddi saldırılarda bulundu. Evet biz Esed ile görüşüyorduk. Esed bize anayasa reformu yapacağını söylüyordu. Ama ne zaman ki Esed kendi halkını katletmeye başladı biz uzaklaştık. Siz düne kadar FETÖ ile kol kolaydınız diyorlar. Bu örgütün eli kanlı terör örgütü olduğu ortaya çıkınca bu örgütle savaşmaya başladık. Dün çok kritik bir şey anlattı bir arkadaşımız bu ülkenin kurumlarına en son ne zaman saldırılmış? En son İngilizlerin Meclis-i Mebusan'ı basması var. FETÖ Meclis'i bombalamış. 15 Temmuz'dan sonra çok açık bir şekilde CHP bu yapının dilini kullandı mı söylemini kullandı mı? CHP'yi nasıl ciddiye alacağız. CHP'nin önerilerini biz nasıl ciddiye alacağız? Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. CHP'nin harekat başladığı günden itibaren tutumu kesinlikle milli bir tutum tavır değildir.



TTB'DEKİ GÖZALTILAR



Bu tamamen yargının ilgili savcının mahkemenin aldığı bir karar. Yargı süreci başlamış meseleyle ilgili bizim bir takım mülahazlarda bulunmamız doğru olmaz.



ZEYTİN DALI HAREKATI



Son 7 yıldan beri devam eden sınırımızda 910 kilometrelik bir sınırımız var Suriye ile, doğal olarak da hemen sınırımızın başında 7 yıldan beri devam eden bu sürecin aslında bizi getirdiği kaçınılmaz nokta. Orada oluşturulmak istenen bir koridor vardı. Özellikle Afrin'de yuvalanmış olan YPG'ye dönük terörden arındırma harekatı. Bu Suriye topraklarına dönük bir saldırı değil. Burada içeride maalesef bu meselenin ele alınış biçimi milli güvenlik meselesi olan konuda ana muhalefetin aldığı pozisyon üzerinde konuşmak lazım. Siyasetin bu sürece destek olması gerekiyor. Ana muhalefetin tavrı son derece üzücü. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri Türk ordusu bir siyasi partinin emrinde değildir. Devlet aygıtı milletin onayıyla milleti temsil eden siyasi irade tarafından çalıştırılır. Yarın CHP iktidar olursa o zaman CHP devlet aygıtını çalıştırır. Devlet aygıtını millet iradesi çalıştırır.