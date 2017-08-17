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AK Parti'den CHP'ye sert tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifak yapacak mısınız? sorusuna hayır dememesine AK parti'den tepki geldi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
AK Parti'den CHP'ye sert tepki!

Son günlerde ısıtılan CHP- HDP ittifakı haberlerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan tepki geldi. Muş, yaptığı açıklamada "CHP’yi HDP’nin çizgisine çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün kurduğu partiye yani kendi partisinin geçmişine de ihanet etmektedir." dedi.

İşte o açıklama:

Dün terör örgütü PKK, CHP ile işbirliği çağrısında bulunuyor bugün Kılıçdaroğlu bir röportajında “HDP ile ittifak yapacak mısınız?” sorusuna Hayır demiyor! Hatta Kılıçdaroğlu HDP ile böyle bir ittifakın olabileceğini ima eden cümleler kuruyor.

Geçen hafta HDP’li Sırrı Süreyya Önder, CHP’ye ittifak çağrısı yapıyor CHP’li Bekaroğlu “Bu çağrıların yapılması iyidir” diyor.

PKK’nın CHP’ye ittifak çağrısına tepki vermek yerine HDP ile ittifak çağrılarına olumlu sinyal vermek CHP’nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Bütün bunlar göstermektedir ki; CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu CHP’yi HDP’nin vagonu haline getirmeye çalışmaktadır.

Kılıçdaroğlu; 2019’da PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle iktidar olacağını zannetmektedir. Ama unutmasın ki bu millet bölücülerle seçim ittifakı yapanlara Türkiye’yi teslim etmeyecektir.

Demokrasi cephesi adı altında PKK’nın uzantılarıyla işbirliği yapanlar demokrasinin de adını kirletmektedir.

Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır ki; Terör örgütü PKK 15 yaşındaki evladımızı katlederken, Kılıçdaroğlu PKK’nın sözcüsü HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmaktadır.

CHP-HDP ittifakına hayır demeyen, yine FETÖ ve PKK’lılar için kilometrelerce yürüyen Kılıçdaroğlu, CHP’yi marjinalleştirmeye çalışmaktadır.

CHP’yi HDP’nin çizgisine çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün kurduğu partiye yani kendi partisinin geçmişine de ihanet etmektedir.

2019 seçimleri için kim, hangi kapalı kapılar ardında ne tür sinsi planlar yapıyorsa yapsın, biz önce Allah’a sonra aziz milletimize güveniyoruz.

Arkasına PKK ve FETÖ’yü alarak karşımıza çıkanlara bu aziz millet 2019 seçimlerinde en büyük tokadı vuracaktır.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
  1. Muş
  2. GÜNCEL Haberleri
  • CemilCemil56 dk önce
    Benim rengim belli. Ölümüne millet, ölümüne bayrak, ölümüne vatan, ölümüne devlet.... Yaşasın reisimiz ve arkasındaki millet...
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