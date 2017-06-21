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AK Parti'den CHP'ye sert cevap!

CHP'li Bülent Tezcan'ın yargıya müdahale edildiği konusundaki iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan cevap geldi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 18:27
AK Parti'den CHP'ye sert cevap!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugünkü MYK'nın ardından yaptığı açıklamada gündeme getirdiği ve eleştirilerini yönelttiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen dilekçeyle ilgili olarak AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi.

Yazıcı, söz konusu belge ile getirilen "yargıya müdahale" eleştirileri için bunun bir suç duyurusu olduğunu belirterek "Burada nezaketle sormuş, "Arz ederim" diyor. Cumhurbaşkanlığı makamından yazıyor, "rica" sözünü bile kullanabilirdi." dedi. 

Yazıcı şu açıklamalarda bulundu;

"Anayasanın 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını güvence altına alan bir düzenlemedir. Vatandaşların hak arayacakları yerler mahkemelerdir. Bu başvuruyu nasıl yapacak? O kadar özenle yazılmış ki bu yazı, tezkere. Cumhurbaşkanımıza iftira içeren bir yayın yer almış, o yayını dikkate alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yardımcısı, ki iyi bir hukukçudur. Başında ne diyor; Suç duyurusu. "

"SUÇ DUYURUSUNU YAPMAK GÖREVİ DEĞİL Mİ?"

"Suç duyurusunu yapmak görevi değil mi? Benim mesleğim avukatlık. İyi bir hukukçuyum. Pratiğim de iyidir. Siz şikayet edeceksiniz,"Soruşturmanın yapılmasını arz ve talep ederim" dersiniz.

BİLGİDEN YOKSUN

Anamuhalefet Partisi Sayın Genel Başkanı'nın dünkü açıklamalarında Cumhurbaşkanı'na ithafen. Talimat verdiğinizi ıspatlarsam istifa eder misiniz şeklindeki yakışıksız, bilgiden yoksun söyleminin kanıtı olarak yardımcısının bunu kamuoyuyla paylaşması Türk siyaseti için üzücüdür."

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:27
  1. Bülent Tezcan
  2. Hayati Yazıcı
  • :):)2 sa önce
    Ak parti gençlik kolları :)
  • Nasrettin Nasrettin 2 sa önce
    TebriklerYozgat'lı
  • yozgatlı yozgatlı 6 sa önce
    Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • Mustafa Mustafa 8 sa önce
    Bu muymuş kılıçdaroğlu nun kanıtı. Eğer durustse ki her konusmasinda dürüst olduğunu söylüyor tabi gören yok mertçe istifa etsin.
Bugünkü Akit

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