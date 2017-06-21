AK Parti'den CHP'ye sert cevap!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugünkü MYK'nın ardından yaptığı açıklamada gündeme getirdiği ve eleştirilerini yönelttiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen dilekçeyle ilgili olarak AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi.

Yazıcı, söz konusu belge ile getirilen "yargıya müdahale" eleştirileri için bunun bir suç duyurusu olduğunu belirterek "Burada nezaketle sormuş, "Arz ederim" diyor. Cumhurbaşkanlığı makamından yazıyor, "rica" sözünü bile kullanabilirdi." dedi.

Yazıcı şu açıklamalarda bulundu;

"Anayasanın 138. maddesi mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını güvence altına alan bir düzenlemedir. Vatandaşların hak arayacakları yerler mahkemelerdir. Bu başvuruyu nasıl yapacak? O kadar özenle yazılmış ki bu yazı, tezkere. Cumhurbaşkanımıza iftira içeren bir yayın yer almış, o yayını dikkate alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yardımcısı, ki iyi bir hukukçudur. Başında ne diyor; Suç duyurusu. "

"SUÇ DUYURUSUNU YAPMAK GÖREVİ DEĞİL Mİ?"

"Suç duyurusunu yapmak görevi değil mi? Benim mesleğim avukatlık. İyi bir hukukçuyum. Pratiğim de iyidir. Siz şikayet edeceksiniz,"Soruşturmanın yapılmasını arz ve talep ederim" dersiniz.

BİLGİDEN YOKSUN

Anamuhalefet Partisi Sayın Genel Başkanı'nın dünkü açıklamalarında Cumhurbaşkanı'na ithafen. Talimat verdiğinizi ıspatlarsam istifa eder misiniz şeklindeki yakışıksız, bilgiden yoksun söyleminin kanıtı olarak yardımcısının bunu kamuoyuyla paylaşması Türk siyaseti için üzücüdür."