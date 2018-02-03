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AK Parti'den CHP'ye kongre misillemesi

CHP kongresini 'boykot' ederek temsilci göndermeyen AK Parti, CHP'lilerin de Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın genel başkan seçildiği kongrelerine temsilci göndermemesini gerekçe gösterdi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:40
AK Parti'den CHP'ye kongre misillemesi

AK Parti kaynakları, Atatürk Spor Salonu'nda bugün başlayan 36. Olağan Kurultayı'nı 'boykot' kararlarına, CHP'lilerin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçildiği kongrelerine temsilci göndermemesini gerekçe gösterdi.AK Parti kaynakları, 21 Mayıs 2017 tarihindeki 3. Olağanüstü Büyük Kongreleri için gönderdikleri davet üzerine CHP'nin aldığı 'boykot' kararının parti sözcüleri Bülent Tezcan tarafından kamuoyuna ilan edildiğini anımsattılar.Tezcan, AK Parti kongresine temsilci göndermeme gerekçelerini şöyle ifade etmişti: "Tarafsız Cumhurbaşkanı niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan parti genel başkanlığını tesçil edecek, ‘tek adam rejimi' arzusunu gerçekleştirmeye dönük bu kongrede bulunmak siyasal ilkelerimiz ve meşrutiyet anlayışımıza uygun değildir. Bu nedenle faaliyetini anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmekle yükümlü bulunan bir siyasi partinin, anayasanın açıkça ihlal edileceği kongresine katılmayacağız."

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:40
  1. akp
  2. chp

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet36 dk önce
    Ne büyük kayıp akp temsilci göndermemiş, bütün görevlileri atamayla atanan parti temsilci gönderme ne olur göndermese ne
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