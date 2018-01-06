Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'den CHP'ye Hazinedar tepkisi: Sizin vekilleriniz şikayet etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Beşiktaş Belediye Başkanı'na ilişkin,'Bu belediye başkanını sizin kendi milletvekilleriniz şikayet etti.' dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:39
AK Parti'den CHP'ye Hazinedar tepkisi: Sizin vekilleriniz şikayet etti

Dağ, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı Göksu, Yeşilbağlar ve Fırat Mahalle Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'liler olarak İzmir sokaklarında başı dik bir şekilde gezdiklerini, millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, CHP'nin İzmir'de hizmet etme noktasında yetersiz kaldığını, başarısız olduğunu ifade etti.

"Hazinedar'ı sizin vekilleriniz şikayet etti"

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağ, şunları söyledi: "Belediye başkanlarına sahip çıkmayan, onların kiminle nasıl, ne tür ilişki içinde olduğunu bilmeyen bir CHP var. Bu belediye başkanını sizin kendi milletvekilleriniz şikayet etti. Yapılan şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu hamleye şimdi de bir tepki koyma noktasına gidiyorlar. Bu belediye başkana sizin kendi içinizdeki milletvekili 'Yapma yeter artık. Bu kadar yolsuzluk olmaz. Bu kadar FETÖ ile ilişkide olunmaz. İçişleri bakanlığı bu belediyeye el koysun.' dedi. Şimdi de görevden alınınca Kılıçdaroğlu soluğu Beşiktaş'ta aldı. Beşiktaş'ı biz çok severiz. Beşiktaş kulübüne de çok severiz. Ama Beşiktaş'ta senin gibi bir futbolcuya ihtiyaç yok. Böyle transferlere girmeye de hiç gerek yok."

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 18:39
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  2. Murat Hazinedar
  • Sunni MüminSunni Mümin1 sa önce
    Chp liler şikayet ettiyse ganimeti bölüşmede sorun çıkmıştır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

KPSS'nin 2018 sınav tarihi açıklandı
  1. KPSS'nin 2018 sınav tarihi açıklandı
  2. Müsteşar Tekin'den Anadolu imam hatip..
  3. Trump: Akıllı değil...
  4. İsrail'e 'Kudüs' şoku!
  5. Avrupa ülkesinden şok uygulama:..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı ödül
  7. AK Parti'den CHP'ye Hazinedar tepkisi:..
  8. Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı,..
  9. Hakan Atilla'yı yargılayan ABD..
  10. İstanbul'da otomobil denize uçtu
  11. O caminin bahçesine bıraktılar...
  12. Trump'tan dünya tarihinin en saçma..
  13. Birden makineye kapıldı... Korkunç..
  14. Balona rövaşata atan adamdan yeni haber
  15. 'Türkiye olmadan yapamayız'
  16. Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya açıklaması
  17. Bakanın uçağı acil iniş yaptı! Her..
  18. Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye..
  19. Başbakan müjdeyi verdi: Bir ilimize..
  20. FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
Savaş kapıda! Sınıra asker yığıyor
Savaş kapıda! Sınıra asker yığıyor
İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
O provokatör Fransız bakın kim çıktı!