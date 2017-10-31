Mahir Ünal, CHP'ye çok sert tepki gösterdi
Mahir Ünal, CHP’li Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan çirkin sözlerine çok sert cevap verdi.31 Ekim 2017 Salı 14:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bu milletin devletine, bu milletin bekasına, bu milletin düzenine ve istikrarına düşmandır" dedi.