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AK Parti'den CHP'ye çok sert Afrin tepkisi

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak açıklama yaptı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:55
AK Parti'den CHP'ye çok sert Afrin tepkisi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu DEAŞ ile ilişkilendirmesine sert tepki gösterdi.

Ünal, CHP'ye Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak eleştiriler yönelterek, "CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta. FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kananıda hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek söylemini başlattı." dedi. 

Ünal'ın açıklamaları:

CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta. FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kananıda hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek söylemini başlattı. CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmak ve onu terörle, DEAŞ'la ilişkilendirmek için yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Şunu bilmeleri gerekiyor ki eğer DEAŞ'ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir.

(ABD'nin güvenli bölge önerisi) Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı, güvenli bölge ile ilgili geçmişte Türkiye'nin ısrarla çağrıları oldu. Mülteciler için bu bölgenin hem uçuşa yasak hem güvenlik bölge oluşturması... Ama ABD bunu ısrarla reddetti. Geldiğimiz noktada terör bir koridoru oluşturmaya çalışırken Amerika'nın bu konuda kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz. 

(ABD'li sözcünün 'PKK' açıklaması) Bu da son derece ilginç. Bunu düzeltme gereği de görmedi. Hem ABD'nin hem AB'nin Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Suriye'de SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü bunu itiraf etmiş olduk. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:55
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