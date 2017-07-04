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AK Parti'den CHP'ye 28 Şubat tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, "Bu ülkede adaletin ayaklar altına alındığı 28 Şubat süreçlerinde bunların hiç sesleri çıkmadı. İnancından dolayı üniversite kapılarından bacılarımız kovulurken, oralarda hiç hak aramadılar, seslerini bile çıkarmadılar" dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 18:38
AK Parti'den CHP'ye 28 Şubat tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,   Malatya'nın Arapgir ilçesini ziyaret ederek, partisinin  ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. En büyük mutluluğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde Ak Parti'de siyaset yapmak olduğunu belirten Ataş, "Allah'a  şükrediyoruz ki Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmayı bize nasip etti. Arapgir ise  partimizin kurulduğu günden bu yana gerek yerel, gerek genel seçimlerde gerek  cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda üzerine her görev düştüğünde  'ben buradayım' dedi ve partimizi her zaman destekledi." ifadesini kullandı.

'YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR'

Ataş, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ulaşımdan ekonomiye,  sağlıktan eğitime, tarımdan dış politikaya her anlamda çok büyük hizmetlerin  altına imza attığını aktararak bu hizmetlerinin devam edeceğini vurguladı.  Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataş, şu  görüşlerini aktardı:  "Kongre sürecine girdiğimiz bu günlerde istişarelerimizi yapacağız ve  kongrelerimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Başkaları  gibi zamanımızı yollarda harcama gibi bir lüksümüz yok. 19 gündür yollarda  yürüyüp adalet arayan birisi, bu ülkede adaletin ayaklar altına alındığı 28 Şubat  süreçlerinde bunların hiç sesleri çıkmadı. İnancından dolayı üniversite  kapılarından bacılarımız kovulurken, oralarda hiç hak aramadılar, seslerini bile  çıkarmadılar. Ama bugün devlet sırlarını ifşa ederek, vatana ihanet suçu işleyen  bir milletvekili ceza aldı diye sokaklara dökülüp bir kaos arayışı içerisindeler.  Asla kendi inancıyla hareket etmeyen  ve birilerinin dolduruşuna gelen bir  anlayışla siyaset yapmaya çalışıp acaba bir Gezi kalkışması meydana getirebilir  miyiz düşüncesiyle ne kadar terör örgütü varsa birlikte yürüyorlar. Bunlar  karşısında biz birliğimizi muhafaza etmeye mecburuz. Kardeşliğimizi bozmaya  çalışanlara karşı dipdiri olmak zorundayız."

  CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis  Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe ilişkin de konuşan Ataş, "Bu  ülkede adaletin ayaklar altına alındığı 28 Şubat süreçlerinde bunların hiç  sesleri çıkmadı. İnancından dolayı üniversite kapılarından bacılarımız  kovulurken, oralarda hiç hak aramadılar, seslerini bile çıkarmadılar"  değerlendirmesinde bulundu. 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:38
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