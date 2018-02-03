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AK Parti'den CHP kurultayına yönelik flaş karar

AK Parti'den CHP kurultayına temsilci göndermeme kararı aldı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:37
AK Parti'den CHP kurultayına yönelik flaş karar

AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek. Ana teması, 'adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.

Kurultay öncesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler. Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını almaları durumunda aday olabilecekler.

CHP liderinin 7'nci kurultayında ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. 

Habertürk

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:37
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. CHP kurultayı
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Seren Seren 1 sa önce
    Ay hatrı kalır cumhuriyet halk partisi zaten çok üzülür şimdi akp li kimse gelmiyor diye
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