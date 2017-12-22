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AK Parti'den BM'nin kararı sonrası açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin açıklama yaptı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:12
AK Parti'den BM'nin kararı sonrası açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs kararına ilişkin soru üzerine Ünal, “Biz güçlüler olarak istediğimiz şekilde hareket ederiz yaklaşımına da 129 ülkenin cevabı oldu. Bundan sonrası için daha güzel günlerin dünyayı beklediğini düşünüyorum. Özellikle son 3 gün içerisinde hem Trump’ın Amerika'sının hem Netenyahu’nun İsrail’inin açıklamalarına baktığınızda bunlar makul değil. Finans yaptırımı ile ilgili tehditler, makul bir çizgide durmadıklarını gösteriyor. Bu karara ilişkin Amerika’nın ve İsrail’in yaklaşımının ne olduğunu göreceğiz” diye konuştu.

Rıza Zarrab davasına ilişkin de Ünal, “Bu Amerika’daki davada bir yargılamaya dönük, özellikle Türkiye’yi yargılamaya dönük sanki üst mahkemeymiş gibi tutum içerisine girilmesi, bu bir egemenlik ihlali biz bunu kabul edecek olursak. ABD’deki bu davanını doğal hukuk ve uluslararası hukuk açısından doğru olmadığını söyledik. Birilerinin sanıkken tanık durumuna düşmesi, yani burada yanlı konuşacaksak öncelikli olarak bu davanın kendisi yanlış” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:12
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