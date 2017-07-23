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AK Parti'den ayrılıp Vatan Partisi'ne geçti ve...

AK Parti'den istifa eden Tayfur Kale, bugün Vatan Partisi'ne üye oldu. Eski AK Partili Kale, yeni partisine geçer geçmez 'yok artık' dedirtecek açıklamalarda bulundu.

23 Temmuz 2017 Pazar 15:19
AK Parti'den ayrılıp Vatan Partisi'ne geçti ve...

AK Parti üyeliğinden istifa eden 36 yaşındaki Tayfur Kale’ye Vatan Partisi rozetini İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel taktı.
Yeni partisine katılan Tayfur Kale ilk röportajını partinin yayın organı Aydınlık gazetesine verdi. AK Parti'ye 'AKP' demeye başlayan Tayfur Kale, AK Parti üyelerinin yüzde 25'inin Vatan Partisi'nin iyi bir alternatif olarak gördüğünü ileri sürdü.

İşte eski AK Partili yeni Vatan Partili Kale'nin açıklamaları:

“AKP’nin iç politikada yaptığı hizmetleri gerekli buluyorum. Ama bir ülke için dış politika da önemlidir. AKP’nin dış politikada yapması gerekenler Doğu Perinçek’in öne sürdükleriyle örtüşüyor. Doğu Bey haksız yere cezaevinde yattığı halde bu konuyu uluslararası mahkemelere taşımadı. Ne durumda olursa olsun Türkiye’nin yanındaydı. Kendisinin bu erdemli davranışı her takdiri hakediyor. Bu sebeplerle 13 yıldır üyesi olduğum AKP’den istifa için dilekçemi sundum. Fakat ilçe başkanlığının işleme koymadığını gördüm. Bunun üzerine Seçim Kurulu’na bizzat dilekçe vererek üyeliğimi sonlandırdım.

AK PARTİLİLERİN YÜZDE 25'İ VATAN PARTİSİ'Nİ İYİ BİR ALTERNATİF GÖRÜYOR

AKP içinde Vatan Partisi politikalarının sık sık gündeme geldiğini de belirten Kale, AKP üyelerinin yüzde 25’inin Vatan Partisi’ni iyi bir alternatif olarak gördüğünü söyledi.”

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 15:19
  1. AK Parti
  2. Tayfur Kale
  • EGEEGE27 dk önce
    Bu adam kim ki haber değeri olmuş haberde bunu da yazmanız gerekmez mi? Luzumsuz adamları haber yaparak neyi amaçlıyor Akit?
  • Tak TikTak Tik33 dk önce
    Fetoculuktan enselenme ihtimali olanların sığınak mercii olabilir Perincekistan.
  • MahmutMahmut35 dk önce
    Yeni proje pesindeler hain oglu hainler
  • SezginSezgin40 dk önce
    Çüüşşşş
  • abdoabdo41 dk önce
    aç tavuk ambar misali görüyor
  • balalı mustafabalalı mustafa44 dk önce
    vatan partisi-doğu perinçek ;;;TÜRKİYE miz için olumsuzluktur ve yanlış bir partidir.balalılar.........
  • MahmutMahmut44 dk önce
    Perinçekçilere de fetocu diyorsun ya yuh! Başka birşey değil.
  • OSMANLIOSMANLI56 dk önce
    Sahtekar fetocu. ..sonun Abdullatif şener gibi olacak inşaAllah. .yaptiginiz hainliktir!!!
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