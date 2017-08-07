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AK Parti'den Ayhan Oğan'ın sözlerine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "AK Parti çatısı altında belirli ilkeler doğrultusunda, birlikte siyaset icra edenlerin fantezilerini icra etme lüksleri yoktur" dedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:56
AK Parti'den Ayhan Oğan'ın sözlerine sert tepki

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan  Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)  üyesi Oğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.  Siyasetin gönüllü bir faaliyet olduğunu belirten Yazıcı, şunları  kaydetti: "İlkeli siyasi faaliyet, toplumsal sorumluluğun göstergesidir ve bu  yönüyle kıymetlidir. Öte yandan siyasi alana gönüllü katılan kişi, hak ve  özgürlüklerini kendi rızasıyla sınırlamak zorundadır. AK Parti çatısı altında  belirli ilkeler doğrultusunda, birlikte siyaset icra edenlerin fantezilerini icra  etme lüksleri yoktur." dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:56
  1. hayati yazıcı
  2. Sinan Oğan
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