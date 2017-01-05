AK Parti’den “algı terörü” uyarısı

İstanbul Ortaköy’de 2017’nin ilk gününü kana bulayan, terör saldırısı sonrası yapılan kimi değerlendirmelerin terör örgütleri ve kanlı saldırılarını gölgede bırakacak kadar kasıtlı, bir o kadar da art niyetli olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Terörle mücadelede gösterilen kararlılık ve bu amaçla atılan adımlar ülkemizi içeriden ve dışarıdan büyük saldırı dalgasının doğrudan hedefi haline getirmiştir. Saldırının kendisi kadar saldırının ardından sosyal medya üzerinden estirilen algı terörü de tehlikelidir” dedi.

Siyasetçiler başta olmak üzere herkesin kullandığı dile çok dikkat etmesi gerektiğini, ayrıştırıcı mesajların sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ süreceğini ifade eden İnceöz; her terör saldırısının ardından bazı kesimlerin, özellikle de bazı siyasetçilerin koro halinde devleti, terörle mücadele eden kurumları ve hükümeti doğrudan hedef aldığını hatırlattı.

TERÖRLE MÜCADELEYE KOŞULSUZ DESTEK VERİLMELİ

Terör örgütlerinin bu tür eylem ve söylemlerden beslendiğini vurgulayan İnceöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son bir yılda içeride ve dışarıda terörle mücadelede önemli mesafeler alındığı gerçeğini bugün karşı karşıya kaldığımız kalleş saldırılardan anlamak zor değil. Terörle mücadele sürecini sadece güvenlik tedbirlerinden ibaret görmemek; siyasetçi, akademisyen, gazeteci kısacası toplumun her kesiminin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Terör örgütlerinin tek hedefi milletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür. Adı ve kaynağı ne olursa olsun, bütün terör örgütleri lanetlenmeli ve terörle mücadeleye ‘ama’sız, ‘fakat’sız ‘lakin’siz destek verilmelidir.”

YAŞAM TARZI ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

“Ortaköy’de meydana gelen ve milletçe hepimizi yasa boğan son terör eyleminin ardından bilinçsizce ya da kasıtlı olarak ‘yaşam tarzına saldırı’ şeklinde bir algı oluşturulmak istendiği açıktır. Sosyal medya üzerinden yürütülen ve bazı siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin de alet olduğu bu algı operasyonlarının milletimizin hayrına olmadığı gerçeğini herkes görmelidir. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya; 79 milyonun birliği, huzuru ve kardeşliği için çaba göstermeye ve terörle mücadeleyi akamete uğratacak eylem ve söylemlerden kaçınmaya davet ediyorum.”