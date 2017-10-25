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AK Parti'den kritik açıklama: 22 il başkanı daha değişecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti'de yenilenme süreci kapsamında 22 il başkanının daha değişeceğini söyledi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:20
AK Parti'den kritik açıklama: 22 il başkanı daha değişecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, canlı yayında AK Parti'de değişim ve istifalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çalık, 'İstifalar bir son değildir, yeni bir başlangıç olabilir. istifa eden belediye başkanlarımız, partimizde alınan kararları yerine getirmişlerdir. Bunların siyasi, hukuk, sosyal olarak sorunları varsa gereği yerine getirilecektir. Bizim aldığımız kararlar neticesindeki istifaların kabulü bizim için yeniden bir yenilenme hareketidir. Biz hep bir değişimin adresi olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olmasıyla birlikte partideki yenileşme hareketimize hız verdik. Partinin yönetim kademesinde MKYK başta olmak üzere, teşkilatlarımızda bugün 22 il başkanımızın değişimi söz konusu. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız; her konuda yenilenme. Bunlara sadece yenilenme hareketi olarak bakmak lazım. AK Parti bir veda partisi değil, vefa partisidir. Yani istifa bir son değil, bir başlangıç olacaktır. Arkadaşlarımız da partimizden değil, belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir' dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:20
  1. AK Parti
  2. AK Parti istifa
  3. Öznur Çalık
  • EfkanEfkan2 sa önce
    Millet vekilleri Seçim sonrası bölgelerinden bi haber halkın sıkıntıları gittikçe büyüyor verilen sözler yerine getirilmiyor.Raporlar halinde iletilen sıkıntılar çözülmediği için vatandaş gergin.İl ve ilće başkanları ve belediye iski tek yeniden gözden geçirilmeli milyonlarça insan çözüm bekliyor
  • İsmail İsmail 2 sa önce
    Ben konya belediye başkanlarınında değiştirilmesini istiyorum.meram ve büyük şehir
  • MilletMillet5 sa önce
    Lütfen Denizli ekibinin bakan dahil tamamını değiştirin. Vallahi doğru yapmış olursunuz
  • Kamil KarakayaKamil Karakaya5 sa önce
    Muğla il başkanı fetocu şahıslara referans olanlarla birlikte. Soruşturma geçirenler yönetim kuruluna alınıyor. Her şey açık seçik ortada iken ne bekleniyor
  • Serkan Serkan 6 sa önce
    8 haziran başarısızlığını Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan a maladen delegeliklerden Sn Cumhurbaşkanımızın posterlerini ve delegeliklerde Dombra müziğini yasaklayan İstanbul İl Başkanı ve Kağıthane ilće Başkanı istifa etmeli
  • Serkan Serkan 6 sa önce
    İstanbul il başkanı hemen istifa etmeli kağıthane İlçe başkanı istifa etmeli neyi bekliyorlar anlamış değiliz
  • CccCcc6 sa önce
    Gırtlağına kadar fetoya batmış parti
  • MisafirMisafir6 sa önce
    Kilis Belediye başkanı istifa için neyi bekliyor ?
  • dürüstdürüst7 sa önce
    Sorun kişilerde değil de düzenin işleyiş tarzında ise ne olacak.?Bence esas sorun burda,doğru referans ve bilgi akışına izin verilmiyor.Bu güne kadar referansla atanan bürokratlar ne olacak??
  • Öz çatlıÖz çatlı7 sa önce
    AK PARTİ ERZURUM ÇAT İLÇE TEŞKİLATI BIRAKIN METAL YORGUNLUĞU DİBİNDEN ÇÖKMÜŞ HANGİ MAHALLEYE OY İSTEMEYE GİTSELER OY VERENLER VAZ GEÇİYOR GENEL MERKEZ BUNU ARAŞTIRSIN
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