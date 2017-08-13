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Kuruluşunun 16. yılını kutlayacak olan AK Parti'den 6 bin kişiye davet

AK Parti, 16. kuruluş yıldönümünü yarın Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda kutlayacak. Etkinliğe Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:10
Kuruluşunun 16. yılını kutlayacak olan AK Parti'den 6 bin kişiye davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük kutlama yerine daha sade bir etkinlik olarak planlanan yıldönümü programına eski bakan, milletvekili, parti yöneticisi ve kurucuların yanı sıra eski belediye başkanları ve örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 bin kişi davet edildi.

ABDULLAH GÜL'ÜN KATILIMI NET DEĞİL

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Bülent Arınç ve Sadullah Ergin’in de aralarında bulunduğu eski bakanların katılımının beklendiği etkinliğe, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılıp katılmayacağının ise henüz netleşmedi. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:10
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Bülent Arınç
  • OO1 sa önce
    Delege seçimlerinden bile çoğu üyenin haberi olmadığını biliyormusunuz.
  • MM2 sa önce
    Halen bu abdullah gulu cozemdim.
Bugünkü Akit

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