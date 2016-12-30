AK Parti'den 34 FETÖ'cü ihraç edildi

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Aralık Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumun detaylarını anlattı.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak AK Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin her yıl faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875 belediye başkanı ve 11 bin 528 meclis üyesinin partiyle olan bağlarını güçlendirme, bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımını sağlama noktasında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kaya, bu kapsamda belediye başkanlarının seçilmeden önceki seçim vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine baktıklarını, seçildikleri andan itibaren halkla ilişkiler, kurum performansı, teşkilatla olan ilişkiler, meclis üyeleri ile olan ilişkiler açısından Türkiye'nin ortalamasının üstünde olmasını istediklerini aktardı.

27 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.