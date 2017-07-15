AK Parti’den 15 Temmuz sergisi

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılışı yapılan sergide konuşan İl Başkanı Timurçin Saylar, “Bu serginin amacı, 15 Temmuz’da ülkemizde yaşanan darbe girişimine milletimizin verdiği cevabı en iyi anlatan fotoğraflar ile halkımızı buluşturmaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere tekrar o günleri yaşatmasın; ama şunu da herkes gördü ki bizler vatanımız, toprağımız, devletimiz ve bayrağımız için her daim dimdik ayaktayız. Hep birlik olacağız, dik olacağız” diye konuştu.

Sergide, 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde Karabük ve Türkiye geneli olmak üzere birçok şehirde yaşananlara dair yaklaşık 70 fotoğraf yer aldı.