AK Parti'de yüzde 50'si değişecek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sık sık dile getirdiği metal yorgunluğunu aşmak için düğmeye basıldı. Hafta sonu başlayacak ilçe kongreleri ve ardından gerçekleştirilecek il kongrelerinde teşkilatların yüzde 40-50’si değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metal yorgunluğa işaret ederek verdiği değişim sinyali için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda bir ay boyunca kapsamlı bir çalışma yürütülerek, adaylarla ilgili geniş bir rapor hazırlandı. Rapor önceki gün AK Parti’nin MYK toplantısında Erdoğan’a sunuldu. Toplantıda kongre süreçleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

KISIR KAVGALAR BİTSİN

Erdoğan’ın kongre sürecinde daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, yenilecek kadrolarda daha çok kadın ve gencin görev alması gerektiğini belirttiği öğrenildi. İlk sınavın Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler olduğunu hatırlatan Erdoğan’ın, il kongreleri bittikten sonra sahaya güçlü bir şekilde inilmesi gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi. Adayları belirlerken illerdeki kısır kavgaların bir kenara bırakılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan’ın halkta karşılığı olan isimlerin yönetimde yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca toplantıda Erdoğan’ın A takımına, zor durumda olanların tepsit edilerek sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, herkesin yaşadığı mahallelere ağırlık vermesinin üzerinde durduğu bildirildi.

YORULANLAR GİDECEK

Erdoğan’ın ‘yorulan varsa kenara çekilsin’ uyarısının ardından şu ana kadar Bursa, Yozgat, Uşak ve Karaman il başkanları aday olmayacaklarını açıklarken bu rakamın önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Değişmesi gereken ne kadar kişi varsa değişecek. Bu oran yüzde 40-50 arası olabilir” denildi. Parti kurmayları, teşkilatlardaki değişimle ilgili şunları söyledi: “Daha önceki dönemlerde 200’e yakın ilçe başkanını değiştirmiştik. Yine 20 civarında il başkanı değişmişti. Önceki kongrelerde değiştirmeyi düşünüp değiştiremediklerimiz oldu. Araya 15 Temmuz darbe girişimi, referandum ve bir takım olaylar girdiği için de değiştirme şansımız olmadı. ‘Kongre sürecini bekleyelim o zaman değiştiririz’ diye düşündük.

İHANET ETMEDİLER

Şimdi kongre sürecinde değişmesi gereken arkadaşlarımızı değiştireceğiz ancak bu arkadaşlarımız kötü diye değiştirmiyoruz. Daha iyisini görevlendirmek için değiştiriyoruz. Yoksa zor zamanlarda bu arkadaşlarımız görev yaptı. 15 Temmuz darbe sürecini biz şu anda iş başında olan arkadaşlarımızla yaşadık. 5 tane 6 tane kongre yaptık, 3 tane olağanüstü kongre gerçekleştirdi. 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerini yaptık. Bütün bu süreçleri bu arkadaşlarımızda yönettik. Şimdi bunlar kötü oldukları için ya da ihanet ettikleri için değişmiyor. Daha aktif görev yapabilecek arkadaşlarımıza fırsat vermek için bu değişimleri yapıyoruz. Yoksa hepsi bizim kardeşlerimiz. Bu bir nöbet, bir bayrak değişimi.”