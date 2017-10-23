AK Parti'de ilçe kongreleri yapılacak

Altunhisar, Çamardı, Ulukışla ve Çiftlik ilçe kongre tarihlerinin belirlendiğini belirten AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin açıklamasında şunları söyledi; ''Göreve geldiğimiz günden itibaren teşkilatımızın ana kademe birimleriyle gerekli toplantıları hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. İlçeden sorumlu yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ilçelerimize giderek, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, köy temsilcilerimiz, belde ve mahalle temsilcilerimizle birlikte teşkilatımızla istişareler gerçekleştirdik. Teşkilatımızı yeni yapılanması ve yeni süreçte neler yapılabilir, ilçelerimizin ne ihtiyaçları ne sorunları vardır bunları ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve temsilcilerimizle gerekli istişarelerimi gerçekleştirdik. İl koordinatörü milletvekilimiz ile birlikte Çamardı ve Bor ilçemizde temayül yoklamalarını gerçekleştirdik. Çiftlik İlçemizde 28 Ekim 2017’te, Altunhisar ilçemizde 28 Ekim 2017’te, Ulukışla ilçemizde 4 Kasım 2017’te, Çamardı İlçemizde 4 Kasım 2017’te ve merkez ilçemiz 5 Kasım 2017’de ilçe kongrelerimizi yapmış olacağız. Bu ilçe kongrelerimizde değişim ve dönüşüm olduğu gibi yönetimi kurulu üyelerimizde halkı hakkıyla temsil edecek tüm kurumların ve kişilerin kendisinde bir parçasını bulabileceği yönetim kurullarını oluşturarak milletimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz.

BOR İLÇE KONGRESİ 5 KASIM’DA

Bor ilçesinde de ilçe başkanı belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Birçok aday adayı arkadaşlarımız var genel merkezimiz çalışmasını devam ettirmekte bu hafta içerisinde sonuçlanması durumunda ise net olmamakla birlikte Bor ilçe kongremizi 5 Kasım 2017 tarihinde yapmayı planlamaktayız.”