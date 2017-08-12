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AK Parti’de temayül maratonu başladı

Ak Parti Bursa il teşkilatında 6. olağan kongrede aday olacak yeni başkanın belirlenmesi için temayül yoklamaları yapılıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:17
AK Parti’de temayül maratonu başladı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, Bursa İl Koordinatörü Muhammet Balta ve İl Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç’ın nezaretinde iki gün sürecek olan temayül yoklamaları yapılıyor. Temayül iki farklı şekilde yürütülecek. İl başkanı, milletvekilleri, ilçe başkanları, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanı, il gençlik kolları başkanı, önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, il başkan adayları ve STK temsilcileri ve kanaat önderlerini temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler yapılacak.

Aynı zamanda il asil yönetim kurulu üyeleri, il asil disiplin kurulu üyeleri, il asil demokrasi ve hakem kurulu üyeleri, il asil kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, il asil gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe asil yönetim kurulu üyeleri, büyükşehir meclis üyeleri (merkez ilçeler), ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile toplu halde anket usulü olmak üzere kapsamlı bir temayül yoklaması yapılacak.

Temayül yoklamalarının açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti’de görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı şeklinde olduğunu vurguladı. Yaklaşan kongre öncesinde olağan bir süreci yürüttüklerini belirten Yıldırım, Bursa’da yeni görev alacak il başkanını seçerken teşkilatların fikirlerini aldıklarını belirtti.

Sözlerine İl Başkanı Cemalettin Torun ve yönetimine teşekkür ederek devam eden Yıldırım, AK Parti’de dönem dönem çeşitli sebeplerle değişimler olabildiğini belirterek, “Burada önemli olan bütün dava arkadaşlarımızın ülke ve görev sevgisidir. AK Parti teşkilatlarında her kademeden teşkilat mensubunun makam, koltuk sevdası gözetmeden ne görev verilirse verilsin canla başla başarmaya çalıştığını belirtmek istiyorum. Bizi güçlü yapan da bu özelliğimizdir. Bugün ve yarın da yeni il başkanımızın belirlenmesi için teşkilatlarımızın fikirlerini alacağız. Ortaya çıkan sonuçlar genel başkanımızla paylaşılacak.Bizde istişare kültürü çok önemli. İnşallah Bursa ve ülkemiz için en doğru sonuçlar ortaya çıkacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:17
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