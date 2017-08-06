AK Parti’de skandal atama!
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geri dönmesinin ardından kendi içindeki çürükleri ayıklamaya hız verdi. Bu noktada gözden kaçanlar da olmuyor değil. Son olarak skandal haberi Erzurum’un Aziziye ilçesinden geldi.06 Ağustos 2017 Pazar 18:10
yeniakit.com.tr - AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden başa gelmesinin ardından kendi içerisindeki dönüşümü hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle geçmişi karanlık olan isimler için ‘Partiye zarar verenler, metal yorgunluğu olanlar ikinci uyarı yapılmadan görevi bırakın” çağrısı yapmıştı.
İşte tam da bu noktada Erzurum’un Aziziye İlçe Başkanlığı’na gelen Selim Alak geçmişte attığı mesajlarla büyük tepki topladı.
Mesajlarında FETÖ’nün argümanlarını kullanan Alak 2014’te gerçekleşen yerel seçimleri kastederek ‘2014 Mart seçimlerinde sandık yerine ayakkabı kutuları kullanılacak’ mesajını paylaştığı görülüyor.
Alak bir diğer mesajında ise şu ifadeleri kullanıyor: Yeni ayakkabı kutularını attım. Ne bileyim ki içine para dolduruluyor tuhhh. Yazıklar olsun milleti aldatan ve üzerine pişkin pişkin açıklamalarda bulunan ve onun bunun işi diyen zavallılara. Gel otuz mart gel. Ayakkabı kutularına oy verelim….
NOTER’DEN ONAYLI BELGELER
Alak’ın İlçe Başkanlığı görevine getirilmesi Aziziye’de büyük tepki topladı. Selim Alak’ın bu mesajları reddetme ihtimalini düşünen bazı vatandaşlar Noterden durumu onaylatmayı da ihmal etmemiş.
TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI KAPATTI
Gelen tepkilere karşı direnemeyen Alak bugün saat 12:00’de hesabını kapatma yolunu seçmiş
KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Bu zihniyette bir insanın ilçe başkanı olarak görevlendirilmesi hem Erzurum’da hem de tüm Türkiye’de özellikle AK Parti’ye gönül veren vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar parti üst yönetimine seslenerek derhal gereğinin yapılmasını istedi.
SELİM ALAK MESAJLARI REDDETMEDİ
Kendisine telefon ile ulaştığımız Selim Alak mesajları reddetmedi. Muhabirimizin ısrarlı soruları karşısında ‘telefonunun şarjının bitmek üzere’ olduğunu iddia eden Alak geçiştirici yanıtlar verdi. Daha sonra telefonu muhabirimizin yüzüne kapatan Alak geri dönüşlere de yanıt vermedi.
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asim15 dk önce Yahu bu adamın suçu ne. Yine aynı yanlisi yapıyoruz. Bu adamın ilçe başkanlığı için kimler aracı olmuş yukarıdan başla problem i kaynağından çöz. kaçacak yeriniz yok29 dk önce Reis hangi birine yetissin. Bu çürükler ancak böyle temizlenir. Salim31 dk önce Bu nedir ya şaka olsa gerek. Milletin aklıyla alay mı ediyonuz Kul31 dk önce KARDEŞİM MİLLET HAKLI.ÖNCE EMNİYET SONRA HAREKET.Herkes bildiğini ortaya koysun, ta ki sağlam iş yapılsın. Saffet kanpolat31 dk önce Sen ak partili değilsin,Reise laf söyleyecek karakterin olsa bu kelimeleri kullanmasına mutlaka sende haşnsşn,yanlış bir atama yapılmışsa gereği yapılır. Ahmet YAĞIR43 dk önce Bu böyle giderse gelecek seçimlerde AKP ye oykullammiyacagim 15 senedir 12 tane oyum davam diye nitelendirdiğimizParti'ye veriyordum.Ancak son haftalarda fetucu olduğundan emin olduğumuz şahıslar geri döndü,bizniye uğraşalım artık AKP inanmıyorum biri bizi ikna etsin.yoksa 2019 unutun. Yoksa Reise komplumu kuruluşumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne olur bizi duyun. Selâm ve dua ile. Selami45 dk önce Tayyip erdoğan hızla Yuetsever inanölara saygılı Atatürkçülerle yaklaşmalıdır. Ülkeyi çok büyük tehlikeler beklerken inat wtmek ülkeye ve milli birliğe darbe vuruyor . FETÖ bitti diyen yanılır. Arınç Davutoğlu ve Gül...bu işin dibine kadar içindedir... engin 47 dk önce Sanki bir tek orda böyle türkiyenin her tarafında aynı hata yapıldı.. delege seçimleri yapılacak denildi ama hiç bir yerde iki listeli bir delege seçimi yapılmadı..çıkan adaylarla resmen dalga geçildi ve seçimlere sokulmadı.. velhasılı kelam bu kongre döneminde ak parti sınıfta kaldı..il ve ilçe başkanlarına servetlerine servet katılsın diye peşgeş çekildi.. Reis Harbiden YALNIZMIŞ... ama artık reisin seçimi ayrı oda ALLAHTAN... Mustafa 53 dk önce Sarhoşmu bunlar be görmüyorlarmı,muz memleketmi burası sahibi yokmu? Dsa55 dk önce Para için çalışanpartilileri kovun partiden