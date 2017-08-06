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AK Parti’de skandal atama!

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geri dönmesinin ardından kendi içindeki çürükleri ayıklamaya hız verdi. Bu noktada gözden kaçanlar da olmuyor değil. Son olarak skandal haberi Erzurum’un Aziziye ilçesinden geldi.

06 Ağustos 2017 Pazar 18:10
AK Parti’de skandal atama!

yeniakit.com.tr   -  AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden başa gelmesinin ardından kendi içerisindeki dönüşümü hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle geçmişi karanlık olan isimler için ‘Partiye zarar verenler, metal yorgunluğu olanlar ikinci uyarı yapılmadan görevi bırakın” çağrısı yapmıştı.

İşte tam da bu noktada Erzurum’un Aziziye İlçe Başkanlığı’na gelen Selim Alak geçmişte attığı mesajlarla büyük tepki topladı.

 

 

Mesajlarında FETÖ’nün argümanlarını kullanan Alak 2014’te gerçekleşen yerel seçimleri kastederek ‘2014 Mart seçimlerinde sandık yerine ayakkabı kutuları kullanılacak’ mesajını paylaştığı görülüyor.

Alak bir diğer mesajında ise şu ifadeleri kullanıyor: Yeni ayakkabı kutularını attım. Ne bileyim ki içine para dolduruluyor tuhhh. Yazıklar olsun milleti aldatan ve üzerine pişkin pişkin açıklamalarda bulunan ve onun bunun  işi diyen zavallılara. Gel otuz mart gel. Ayakkabı kutularına oy verelim….

 

 

NOTER’DEN ONAYLI BELGELER

Alak’ın İlçe Başkanlığı görevine getirilmesi Aziziye’de büyük tepki topladı. Selim Alak’ın bu mesajları reddetme ihtimalini düşünen bazı vatandaşlar Noterden durumu onaylatmayı da ihmal etmemiş.

 

 

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI KAPATTI

Gelen tepkilere karşı direnemeyen Alak bugün saat 12:00’de hesabını kapatma yolunu seçmiş  

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bu zihniyette bir insanın ilçe başkanı olarak görevlendirilmesi hem Erzurum’da hem de tüm Türkiye’de özellikle AK Parti’ye gönül veren vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar parti üst yönetimine seslenerek derhal gereğinin yapılmasını istedi.

SELİM ALAK MESAJLARI REDDETMEDİ

Kendisine telefon ile ulaştığımız Selim Alak mesajları reddetmedi. Muhabirimizin ısrarlı soruları karşısında ‘telefonunun şarjının bitmek üzere’ olduğunu iddia eden Alak geçiştirici yanıtlar verdi. Daha sonra telefonu muhabirimizin yüzüne kapatan Alak geri dönüşlere de yanıt vermedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 18:10
  1. ak parti
  2. aziziye
  3. selim alak
  • asimasim15 dk önce
    Yahu bu adamın suçu ne. Yine aynı yanlisi yapıyoruz. Bu adamın ilçe başkanlığı için kimler aracı olmuş yukarıdan başla problem i kaynağından çöz.
  • kaçacak yeriniz yokkaçacak yeriniz yok29 dk önce
    Reis hangi birine yetissin. Bu çürükler ancak böyle temizlenir.
  • SalimSalim31 dk önce
    Bu nedir ya şaka olsa gerek. Milletin aklıyla alay mı ediyonuz
  • KulKul31 dk önce
    KARDEŞİM MİLLET HAKLI.ÖNCE EMNİYET SONRA HAREKET.Herkes bildiğini ortaya koysun, ta ki sağlam iş yapılsın.
  • Saffet kanpolatSaffet kanpolat31 dk önce
    Sen ak partili değilsin,Reise laf söyleyecek karakterin olsa bu kelimeleri kullanmasına mutlaka sende haşnsşn,yanlış bir atama yapılmışsa gereği yapılır.
  • Ahmet YAĞIRAhmet YAĞIR43 dk önce
    Bu böyle giderse gelecek seçimlerde AKP ye oykullammiyacagim 15 senedir 12 tane oyum davam diye nitelendirdiğimizParti'ye veriyordum.Ancak son haftalarda fetucu olduğundan emin olduğumuz şahıslar geri döndü,bizniye uğraşalım artık AKP inanmıyorum biri bizi ikna etsin.yoksa 2019 unutun. Yoksa Reise komplumu kuruluşumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne olur bizi duyun. Selâm ve dua ile.
  • SelamiSelami45 dk önce
    Tayyip erdoğan hızla Yuetsever inanölara saygılı Atatürkçülerle yaklaşmalıdır. Ülkeyi çok büyük tehlikeler beklerken inat wtmek ülkeye ve milli birliğe darbe vuruyor . FETÖ bitti diyen yanılır. Arınç Davutoğlu ve Gül...bu işin dibine kadar içindedir...
  • engin engin 47 dk önce
    Sanki bir tek orda böyle türkiyenin her tarafında aynı hata yapıldı.. delege seçimleri yapılacak denildi ama hiç bir yerde iki listeli bir delege seçimi yapılmadı..çıkan adaylarla resmen dalga geçildi ve seçimlere sokulmadı.. velhasılı kelam bu kongre döneminde ak parti sınıfta kaldı..il ve ilçe başkanlarına servetlerine servet katılsın diye peşgeş çekildi.. Reis Harbiden YALNIZMIŞ... ama artık reisin seçimi ayrı oda ALLAHTAN...
  • Mustafa Mustafa 53 dk önce
    Sarhoşmu bunlar be görmüyorlarmı,muz memleketmi burası sahibi yokmu?
  • DsaDsa55 dk önce
    Para için çalışanpartilileri kovun partiden
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