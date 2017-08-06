AK Parti’de skandal atama!

yeniakit.com.tr - AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden başa gelmesinin ardından kendi içerisindeki dönüşümü hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle geçmişi karanlık olan isimler için ‘Partiye zarar verenler, metal yorgunluğu olanlar ikinci uyarı yapılmadan görevi bırakın” çağrısı yapmıştı.

İşte tam da bu noktada Erzurum’un Aziziye İlçe Başkanlığı’na gelen Selim Alak geçmişte attığı mesajlarla büyük tepki topladı.

Mesajlarında FETÖ’nün argümanlarını kullanan Alak 2014’te gerçekleşen yerel seçimleri kastederek ‘2014 Mart seçimlerinde sandık yerine ayakkabı kutuları kullanılacak’ mesajını paylaştığı görülüyor.

Alak bir diğer mesajında ise şu ifadeleri kullanıyor: Yeni ayakkabı kutularını attım. Ne bileyim ki içine para dolduruluyor tuhhh. Yazıklar olsun milleti aldatan ve üzerine pişkin pişkin açıklamalarda bulunan ve onun bunun işi diyen zavallılara. Gel otuz mart gel. Ayakkabı kutularına oy verelim….

NOTER’DEN ONAYLI BELGELER

Alak’ın İlçe Başkanlığı görevine getirilmesi Aziziye’de büyük tepki topladı. Selim Alak’ın bu mesajları reddetme ihtimalini düşünen bazı vatandaşlar Noterden durumu onaylatmayı da ihmal etmemiş.

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI KAPATTI

Gelen tepkilere karşı direnemeyen Alak bugün saat 12:00’de hesabını kapatma yolunu seçmiş

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bu zihniyette bir insanın ilçe başkanı olarak görevlendirilmesi hem Erzurum’da hem de tüm Türkiye’de özellikle AK Parti’ye gönül veren vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar parti üst yönetimine seslenerek derhal gereğinin yapılmasını istedi.

SELİM ALAK MESAJLARI REDDETMEDİ

Kendisine telefon ile ulaştığımız Selim Alak mesajları reddetmedi. Muhabirimizin ısrarlı soruları karşısında ‘telefonunun şarjının bitmek üzere’ olduğunu iddia eden Alak geçiştirici yanıtlar verdi. Daha sonra telefonu muhabirimizin yüzüne kapatan Alak geri dönüşlere de yanıt vermedi.