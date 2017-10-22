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AK Parti'de kritik zirve! Erdoğan ve vekiller de katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

22 Ekim 2017 Pazar 13:14
AK Parti'de kritik zirve! Erdoğan ve vekiller de katıldı

Basına kapalı olarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplatıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti İstanbul milletvekilleri katılıyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 13:14
  1. AK Parti İstanbul milletvekilleri
  • AhmetAhmet17 sa önce
    Bu milletin bir tane Cumhurbaşkanı var. Ona yetkiyi veren de halktır. Kimsenin zoruna gitmesin.
  • CinaliCinali17 sa önce
    İsraf lükslüğü zirvede,halkın seviyesine inin
  • OsmanOsman19 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanı israfı yererek bu ülkede 200 bin Makam aracı fazla diye iktidara geldi .şimdi düşülen hale bak izah edemiyorux
  • Kinta KuntaKinta Kunta20 sa önce
    Reis, korumalar artık yerli silah kullanacak, ama araçlar Alman ya da Amerikan malı, araçlar da yerli malı olacak mı?
  • SeçmenSeçmen22 sa önce
    Parti işinde bari makam araçları kullnılmasın bu nedir ya

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