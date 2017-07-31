AK Parti'de kongre takvimi belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye dönmesiyle yeni dönem de başlamış oldu. AK Parti'de kongre süreci takvimi netleşti. 5-6 Ağustos'ta, belde kongreleri başlayacak. 12 Kasım'a kadar da 970 ilçe kongresi tamamlanacak.

Kasım ayında başlayacak il kongrelerinin ise önümüzdeki yıl şubat sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından büyük kongre hazırlıkları başlayacak.

TARİHİ ERDOĞAN BELİRLEYECEK

12 Eylül 2018'e kadar yapılması gereken büyük kongre tarihini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

Erdoğan'ın bu süreçte bazı il ve ilçe kongrelerine katılarak, teşkilata seslenmesi bekleniyor.

KAPSAMLI DEĞİŞİMLER YOLDA

AK Parti'deki yoğun kongre sürecinde, Erdoğan'ın "Metal yorgunluğu ve profesyonel deformasyon diye bir hastalık var, uzun süre görevde kalanlar bu hastalığa yakalanabiliyor. Yorulan varsa kenara çekilsin" sözleriyle gündeme gelen kapsamlı teşkilat değişimlerinin de yapılacağı belirtiliyor.