İstifası istenen belediye başkanı Ahmet Edip Uğur tarih verdi
İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü 17'de açıklayacağını söyledi.26 Ekim 2017 Perşembe 16:09
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını pazartesi açıklayacağını söyledi. Uğur, meclis toplantı salonu önünde gazetecilere açıklamada bulunarak, "Açıklama pazartesi günü. Saat 17'de açıklama yaparak kararımızı açıklayacağız. Kamuoyu ve basın o zaman öğrenmiş olacak" dedi.
İHA