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İstifası istenen belediye başkanı Ahmet Edip Uğur tarih verdi

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü 17'de açıklayacağını söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:09
İstifası istenen belediye başkanı Ahmet Edip Uğur tarih verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa edip etmeyeceğine yönelik kararını pazartesi açıklayacağını söyledi. Uğur, meclis toplantı salonu önünde gazetecilere açıklamada bulunarak, "Açıklama pazartesi günü. Saat 17'de açıklama yaparak kararımızı açıklayacağız. Kamuoyu ve basın o zaman öğrenmiş olacak" dedi.

İHA

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:09
  1. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur
  2. Edip Uğur istifa
  • AkçaabatlıAkçaabatlı2 sa önce
    Bu kadar çok vatan hainiyle bu kadar oluyor.tsbii bu arada sizin gibi kına yakanlar daarasıra sevinsindiye bazan böyle yapıyorlar.di mi ama?-)))
  • JurnalJurnal4 sa önce
    "EDİP"AYNI ZAMANDA "EDEBLİ"DEMEKTİR...EDEBLİ BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİZİ BIRAKINIZ..YOKSA JOHN BASS GİBİ;BASAR GİDERSİN...SEN İSTEMESENDE BU ÜLKEDE DEMOKRASİDENEN MALZEME BÖYLE İŞLİYOR....
  • SabriSabri5 sa önce
    ne kararini aciklayacksin? ...
  • OkanOkan5 sa önce
    Bu ahmet edip uğurda tehlikeli bir tip duruşu var.Topbaş,Gökçek ya da Altepeye benzemiyor. .İstifasını versin ya da vermesin partiyle tüm bağları derhal kesilmelidir.
  • BAYBURTLUBAYBURTLU6 sa önce
    .... sizin dava adamlığınıza tüküreyim Reis istifa edin diyor ne diye işi yokuşa sürüyorsunuz Topbaş gibi adam olun adam
  • Yunus 16Yunus 166 sa önce
    DAVANIN Liderine bayağı direndin. Ahmet bey, koltuğa iyi yapış bırakma, öbür dünyaya götürürsün.
  • Emre BayındırEmre Bayındır6 sa önce
    Faize aynen devam kararı çıkmış. Konuyla ilgili haberinizi göremedik? :) Hani faiz lobisinin baskısı yüzünden artıyordu dolar, direnç göstermeliydi hükümet. Pek de şahane direnç gösterdiler. Faizin aynen tutulması noktasında tabii :)
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