Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'de istifa

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu istifa etti.

26 Ekim 2017 Perşembe 22:53
AK Parti'de istifa

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu'nun bir yıldır sürdürdüğü AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden akşam saatlerinde istifa ettiği öğrenildi.

Gündoğdu'nun istifasını AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na gönderdiği ve İl Başkanı Kadem Mete'nin kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan İlçe Başkanlığına kongre sürecine kadar vekaleten AK Parti Bodrum İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Akbaba'nın atandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 22:53
  1. ak parti istifa
  2. macit gündoğdu

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    1. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    2. Yayla evlerinde gıda maddesi..
    3. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
    4. AK Parti'de istifa
    5. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
    7. Tam 43 pas yapıp gol attılar
    8. Define kazısı yaparken kayanın altında..
    9. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
    10. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
    11. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
    12. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    13. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
    14. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
    15. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
    16. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
    17. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
    18. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
    19. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
    20. Muharrem Usta: Yusuf Yazıcı ve..
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural