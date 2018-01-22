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AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim

AK Parti, İstanbul’un ilçe kongrelerine başlamadan önce, yeni il başkanı adayını belirleyecek. Önümüzdeki günlerde, bu ismin açıklanamsı bekleniyor. Nabız yoklamalarında adı geçen İdris Güllüce ve Ahmet Çin gibi seçeneklere yeni bir isim eklendi. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan’ın ismi tartışılıyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı bir dizi toplantıda, herkesten, tek isim belirtmelerini istedi. Bazı partililerin, il başkanlığı için milletvekili tercih edip edemeyecekleri sorusuna Erdoğan'ın "Buna gerek yok, bir eksilmeyelim. Bir il başkanı bulamayacak mıyız?" dediği öğrenildi. Mehmet Müezzinoğlu, Erkan Kandemir ve Aziz Babuşçu'nun adını yazmayı düşünenlerin bu nedenle vazgeçtikleri bildirildi.

YENİ İSİM LAZIM

Erdoğan'ın tercih edilen isimlere rağmen, yeni ve genç arayışının sürdüğü, "Sürekli aynı adamlara geliyoruz. Yeni isim üzerinde çalışmalıyız" dediği aktarıldı. AK Parti kulislerinde, İstanbul İl Başkanlığı için seçenekler değerlendirilirken, Sarıyer İlçe Başkanı Sadık Bayraktar ile İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan'ın ismi de kulislerde dile getirildi.

İLGİNÇ İSİMLER

Sadık Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın amcası olduğu, akraba ilişkilerinin farklı algılanması olasılığı nedeniyle tereddüt yaşandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeye aldığı diğer sürpriz ismin ise halen il başkan yardımcılığı görevini yürüten Celal Erdoğan oldu. Celal Erdoğan'ın Rizeli olduğu, soyismi benzerliğine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la akrabalılık bağının bulunmadığı kaydedildi.

ÇOK ÖZLEMİŞİM

Erdoğan'ın istanbul milletvekilleriyle partinin il yönetimini masaya yatırdığı toplantının ardından gidilen işkembecide de hoş sohbetler yapıldığı öğrenildi. Kendisine önerilen farklı lokantalar yerine işkembeciyi tercih eden Erdoğan'ın "Ismarlarsanız geliriz?" esprilerinin ardından, cüzdanını çıkararak hesabı ödediği aktarıldı. Erdoğan'ın uyguladığı beslenme programında olmamasına karşın, "çok özlemişim" diyerek işkembe çorbası içtiği ve kokoreç yediği belirtildi. Erdoğan'ın gençlik yıllarında Beyoğlu'nda kısa bir süre işkembecide çalıştığı ve nasıl hazırlandığını gayet iyi bildiğini aktardığı anlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
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