Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti’de ilçe temayül yoklamaları başladı

AK Parti Genel Merkez Antalya İl Koordinatörü, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve İl Başkanı Av. Rıza Sümer ilçe kongreleri öncesi üç dönem kuralına takılan Demre, Döşemealtı, Akseki ile birlikte görevlerini bırakan Kepez ve Kemer ilçeleri için temayül yoklaması çalışmalarına başladı. İl Koordinatörü Fuat Köktaş ve İl Başkanı Sümer, Kemer, Döşemealtı, Kepez ve Akseki’de çalışmalarını tamamladı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:53
AK Parti’de ilçe temayül yoklamaları başladı

Her kongre sürecinin yeni bir yenilenme ve dönüşüm olduğunu söyleyen İl Koordinatörü Fuat Köktaş, “AK Parti bundan önceki 5 kongre döneminde olduğu gibi bu süreçten de güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek ve 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyecek güçlü teşkilatlarını oluşturarak çıkacaktır. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz temayül yoklamaları çalışmalarımızdaki temel hedefimiz budur. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yük olmayacak, ondan yük almak için gece gündüz çalışacak kadroları oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturacağımız kadroların önceliği her zaman milletimiz olacak. Çünkü bu parti milletin partisidir. Kongre sürecimizle birlikte milletimizle partimiz arasındaki bağın daha çok kuvvetleneceğine inanıyorum. Partimizde her zaman birlik ve beraberlik esas olmuştur. Her dönem bu birliktelik ile önemli işler başardık, bunu bozmayarak millete hizmet aşkıyla çalışacak kadroları Antalyamız’da belirleyerek inşallah hayırlı kararlar alacağız ” şeklinde konuştu.

Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz

AK Parti’nin yine önemli bir kongre sürecine daha girdiğini açıklayan İl Başkanı Sümer ise temayül yoklamaları ile ilgili olarak “Antalya kongre takvimi ile Türkiye’de ilk kongreleri gerçekleştirecek iller arasında yer aldı. Sırası ile kongrelerimizi tamamlayarak 2019 seçimlerine hazırlanacak güçlü kadroları oluşturmayı hedefliyoruz. Teşkilatımızın ana kademelerinde, kadın ve gençlik kollarımızda bu yönde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Oluşturulan isim havuzlarında teşkilatımıza faydası dokunacak her ismi değerlendireceğiz. İl Koordinatörümüz ile birlikte bu yönde teşkilatlarımızda çalışma içerisindeyiz. Tek tek teşkilat mensuplarımızı dinliyoruz. AK Parti artık kaderi millet ile birleşen köklü bir partidir. Millete hizmet etmek isteyen her vatandaşımızın buluştuğu, kucaklaştığı bir çatıdır. Derdi millet sevdası olan kadrolar ile kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirecek, Antalya’da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi bu demokrasi şölenlerimize davet ediyorum ”dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:53
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Tayyip Erdoğan
  8. Fuat Köktaş
  9. Recep Tayyip
  10. Kepez
  11. Akseki
  12. Döşemealtı
  13. Demre
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki