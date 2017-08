AK Parti’de ilçe temayül yoklamaları başladı

Her kongre sürecinin yeni bir yenilenme ve dönüşüm olduğunu söyleyen İl Koordinatörü Fuat Köktaş, “AK Parti bundan önceki 5 kongre döneminde olduğu gibi bu süreçten de güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek ve 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyecek güçlü teşkilatlarını oluşturarak çıkacaktır. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz temayül yoklamaları çalışmalarımızdaki temel hedefimiz budur. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yük olmayacak, ondan yük almak için gece gündüz çalışacak kadroları oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturacağımız kadroların önceliği her zaman milletimiz olacak. Çünkü bu parti milletin partisidir. Kongre sürecimizle birlikte milletimizle partimiz arasındaki bağın daha çok kuvvetleneceğine inanıyorum. Partimizde her zaman birlik ve beraberlik esas olmuştur. Her dönem bu birliktelik ile önemli işler başardık, bunu bozmayarak millete hizmet aşkıyla çalışacak kadroları Antalyamız’da belirleyerek inşallah hayırlı kararlar alacağız ” şeklinde konuştu.

Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz

AK Parti’nin yine önemli bir kongre sürecine daha girdiğini açıklayan İl Başkanı Sümer ise temayül yoklamaları ile ilgili olarak “Antalya kongre takvimi ile Türkiye’de ilk kongreleri gerçekleştirecek iller arasında yer aldı. Sırası ile kongrelerimizi tamamlayarak 2019 seçimlerine hazırlanacak güçlü kadroları oluşturmayı hedefliyoruz. Teşkilatımızın ana kademelerinde, kadın ve gençlik kollarımızda bu yönde yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Oluşturulan isim havuzlarında teşkilatımıza faydası dokunacak her ismi değerlendireceğiz. İl Koordinatörümüz ile birlikte bu yönde teşkilatlarımızda çalışma içerisindeyiz. Tek tek teşkilat mensuplarımızı dinliyoruz. AK Parti artık kaderi millet ile birleşen köklü bir partidir. Millete hizmet etmek isteyen her vatandaşımızın buluştuğu, kucaklaştığı bir çatıdır. Derdi millet sevdası olan kadrolar ile kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirecek, Antalya’da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi bu demokrasi şölenlerimize davet ediyorum ”dedi.