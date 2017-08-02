Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'de yeni görev dağılımı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yardımcılığını yürütecek isimler belli oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:08
AK Parti'de yeni görev dağılımı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, MKYK üyeleri Zeynep Alkış, Zelkif Kazdal ve Yasemin Atasever, eski Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ile eski Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına atandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) 23 yaşındaki üyesi Atasever, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yardımcılığına getirilen isimler arasında yer aldı.

Yazıcı, önümüzdeki günlerde yeni başkan yardımcılarıyla Genel Merkez'de bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:08
  1. AK PARTİ
  2. İç Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama