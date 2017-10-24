Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'de gece yarısı o kente atama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Konya İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

24 Ekim 2017 Salı 09:02
AK Parti'de gece yarısı o kente atama

Konya’da AK Parti İl Başkanı Musa Arat’ın istifa etmesinin ardından il başkanlığına AK Parti eski milletvekili Hasan Angı atandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 2014 yılından itibaren sürdürdüğü il başkanlığı görevinden geçen 17 Ekim günü genel merkezin talebi üzerine istifa etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına eski milletvekili Hasan Angı atandı.

1959 yılında Konya’da doğan Hasan Angı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 22.’nci dönem AK Parti Konya Milletvekilli olan Angı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 09:02
  1. AK Parti İl Başkanı Musa Arat
  2. Konya
  3. Hasan Angı
  4. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Hayırlı olur inşaallah...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  1. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  2. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  3. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  4. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  5. İngiltere'de skandal program
  6. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  7. Budistler sokağa döküldü:..
  8. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup..
  10. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  11. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  12. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  13. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  14. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  15. Hawking'in doktora tezi erişime..
  16. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  17. Pos tefeciliğine darbe
  18. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
  19. Ankara'da bıçaklı kavga: 1 kişi..
  20. 500 ton toz biber alıcısını bekliyor
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…