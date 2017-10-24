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AK Parti'de gece yarısı o ile atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan istişare toplantısı sonucu Konya İl Başkanlığına Hasan Angı getirildi.

24 Ekim 2017 Salı 08:16
AK Parti'de gece yarısı o ile atama yapıldı

Konya’da AK Parti İl Başkanı Musa Arat’ın istifa etmesinin ardından il başkanlığına AK Parti eski milletvekili Hasan Angı getirildi.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 2014 yılından itibaren sürdürdüğü il başkanlığı görevinden geçen 17 Ekim günü genel merkezin talebi üzerine istifa etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına eski milletvekili Hasan Angı atandı.

1959 yılında Konya’da doğan Hasan Angı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 22.’nci dönem AK Parti Konya Milletvekilli olan Angı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 08:16
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