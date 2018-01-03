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AK Partili Kadın Kolları Başkanı görevden alındı

Mardin Artuklu ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanlı Kübra Dindar görevden alınarak, yerine Gülbahar Mavidemir atandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
AK Partili Kadın Kolları Başkanı görevden alındı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, geçen Kasım ayında Mardin'in Artuklu İlçesi Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirdiği ve yetki belgesi verdiği Kübra Dindar'ın atamasını iptal etti. Kasım ayında Ankara'da yapılan mülakat sonucunda Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine ataması yapılan ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından yetki belgesi verilen Kübra Dindar'ın görevden alınmasının sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kongre yapılmadan görevden alınan Dindar'ın yerine ise Gülbahar Mavidemir atandı. Görevden alınan Kübra Dindar, yetki belgesini aldıktan sonra protokol ziyaretleri yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
  1. AK Parti Genel Merkezi
  2. AK Parti Mardin Artuklu
  3. Kübra Dindar
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