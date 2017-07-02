AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, parti genel merkezinde gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üzerinde durulan konuların detaylarının bugün istişare edildiğini söyledi. AK Parti'nin önünde bir kongre sürecinin olduğuna işaret eden Ataş, kongrede iş başına geleceklerin 2019 seçimleri için etkin çalışacak isimler olacağını, bu nedenle tüm belde, ilçe ve il teşkilatlarını çok önemsediklerini vurguladı.

'DEĞİŞİM KAÇINILIZMAZ'

Yönetimlerde bugüne kadar gözlemledikleri eksiklikler ve tabandan gelen eleştirileri dikkate alarak yeni bir yapılanmaya gideceklerini aktaran Ataş, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın, tabanımızın hassasiyetleri önceliğimizdir. Arkadaşlarımıza, 'Bu partide tartışılmaz ve vazgeçilmez tek isim varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun dışında hepimiz tartışılabiliriz, vazgeçilebiliriz. Ama Recep Tayyip Erdoğan vazgeçilmezdir. Bu süreç içerisinde bir değişim söz konusu olursa, bu konularda bizi anlayışla karşılamanızı istiyoruz.' dedik. Ülkemizin, partimizin geleceği için bu değişimleri yapmaya mecburuz. Biz çalışmayan, aksayan nereler var, bunların istişaresini yapacağız. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış, il, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, herkesle en geniş anlamda istişarelerimizi yapacağız. Nihai olarak Genel Başkanımızla müzakere ettikten sonra karar verip, kongre sürecine gideceğiz."

KONGRE REHBERİ HAZIRLANDI

Delege seçimlerinin 4 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildiren Ataş, partililere, belirlenen kriterler çerçevesinde objektif bir seçim olması tavsiyesinde bulunduklarını aktardı. Toplantıda, kongre sürecinin resmi takviminin konuşulduğunu belirten Ataş, "İllerde, delege seçimlerinin objektif ve sağlıklı yapılması için gözlemci olarak komisyonlar kurulmasını istedik." diye konuştu. Kongre süreciyle ilgili kafalara takılan bütün hususları anlatan bir "Kongre Rehberi" hazırladıklarını bildiren Ataş, "Bu, Teşkilat Başkanlığımızın hazırlayıp teşkilatlara verdiği bir rehberdir yani yol haritasıdır.?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, toplantıda, 15 Temmuz anma programına ilişkin il başkanlarından gelen soruları cevaplandırdıklarını anlatarak, o gece bir yıl önce nasıl bir ruh haliyle yaşandıysa, yine aynı şekilde meydanlara inerek demokrasi nöbetleri tutulması ve gelecek nesillere taşınması anlamında il başkanlarına talimat verildiğini kaydetti.