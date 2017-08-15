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AK Parti'de dikkatlerden kaçmayan detay

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taktığı rozet dikkatlerden kaçmadı.

15 Ağustos 2017 Salı 09:09
AK Parti'de dikkatlerden kaçmayan detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştireceği tören alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakasındaki 16. yıl özel rozeti dikkat çekti.

MKYK ÜYELERİ DE ROZETİ TAKTI

Rozette sarı zeminin üzerine AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü simgelemesi için 16 yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra özel rozetleri, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MKYK üyeleri de taktı.

15 TEMMUZ LOGOSUNA BENZERLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Rozetin, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için hazırlanan logoya benzerliği ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:09
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