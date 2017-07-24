Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde AK Parti üyeleri olağan kongre öncesinde delege seçimleri için sandık başına gitti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

9 mahalle, 1 belde ve 44 köyde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ve yoğun katılımın yaşandığı delege seçimlerinde 400 delege belirlendi. İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen delege seçimlerine katılan Milletvekili Halil Eldemir, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Başkanı Mesut Çetin, olağan kongre öncesinde demokratik bir seçimi daha geride bıraktıklarını söyledi. Etkinlik ve düğün sezonunun yoğunluğu arasında zaman ayırarak delege seçimlerine katılım gösteren tüm parti üyelerine teşekkür etti. Çetin, "Hiç bir huzursuzluk ve kargaşa yaşanmadan delege seçimlerimizi tamamladık. Teşkilatımız demokrasi adına örnek bir seçimi daha geride bırakmıştır. Parti üyelerimiz sandığa giderek özgür iradeleri ile delege seçimlerini yapmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bu delege seçimlerimizde sükûnet içerisinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ve delegelerimizin yoğun katılımı partimize ne derece sahip çıkıldığının önemli bir göstergesidir. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Bütün üyelerimizi delege seçimleri konusunda bilgilendirdik. Üye ve delegelerimiz de kurulan sandıklara giderek en demokratik haklarını yerine getirdiler. Partimiz içerisinde demokrasiyi her zaman en altlardan başlayarak en üste kadar uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah delege seçimlerimiz vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olur. AK Parti’nin her kadrosunda görev alabilmek için yeni bir heyecanla yeni bir ekiple yolumuza durmadan devam ediyoruz. Ülkemizi idare edecek insanların yani siyasetin bir tek anlamı var. O da hizmet etmektir. Hizmet etmek için yola çıkanlar, niyetinde hizmet etmek olanlar ilini, ilçesini, köyünü, kentini, ülkesini kalkındırırlar. Biz de bu manada ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Delege seçimlerimizin ardından 6’inci olağan kongremizin de demokrasi adına güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Üyelerimiz ve delegelerimize göstermiş oldukları demokratik olgunluktan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
  1. AK Parti
  2. Bilecik
  3. Bozüyük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı
    1. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    2. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    4. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    6. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    7. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    8. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    9. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    10. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    11. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    12. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    13. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    14. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    15. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    16. İBB iddianamesinde sanıkların..
    17. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    18. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    19. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması..
    20. AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir