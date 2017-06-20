AK Parti’de değişim için düğmeye basıldı! 15 gün içinde...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, dün geldiği Mardin’de İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Mardin’in Türkiye’nin kadim şehirlerinden biri olduğunu belirten Kaya, farklı insan gruplarına ev sahipliği yapan bir barış şehri olduğunu ifade etti. Mardin’in Türkiye coğrafyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu dikkat çeken Kaya, “Türkiye’de 1397 belediyemiz var. Bu 1397 belediye içerisinde çok farklı bir noktada Mardin. Bu anlamda önemsiyoruz” dedi.

“TAHRİP EDİLEN ŞEHİRLER YENİLENİYOR”

Terör örgütü PKK’nın çukurlar kazıp, barikatlar kurarak şehirleri tahrip ettiğini anımsatan Kaya, “Bu süreçle ilgili hükümetimiz çok önemli adımlar attı. Terörle ilgili mücadelede iyi bir noktaya geldi. Şimdi hem şehirlerin imarıyla ilgili hükümetimiz önemli adımlar atıyor, aynı zamanda biz AK Parti olarak gönüllerin imarı noktasında bugün 15 batıdaki şehrimizi 15 doğudaki şehrimizle kardeş ilan ettik. Bu şehirlerimiz, teşkilatlarımız, belediyelerimiz buraya gelip hem gönülleri imar etmeye hem de şehirlerin ihyası için güzel bir şey yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“KAYYUM ATANAN BELEDİYELER ÇALIŞIYOR”

Kayyum görevlendirilen 93 belediyenin olduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:

“Atanan kayyum arkadaşlarımızın bizlerin kendilerinden önce beklentimiz şehrin temel ihtiyaçlarını karşılaması. 93 kayyum arkadaşımızın önce şehirlerin eksiklerini tespit etmesi istendi. Tespit edilen eksikliklerden yola çıkarak hızlı bir şekilde şehrin imarı ve ihyası ile ilgili çabalar ortaya koymaya başlandı. AK Parti olarak buna bir ilave daha yaptık. Tecrübe paylaşımı, adalet altında batıdaki şehir ve belediyelerimizle, bu bölgedeki kayyum atanan belediyelerimiz bir araya getirdik. Onlara da kardeş şehir ilişkileri kurduk. Şuana kadar 93 belediyemizde yaklaşık 365 milyon liralık yatırım yapıldı. Belediyelerimiz hem şehrin kaynaklarını hem de diğer kaynakları birleştirerek 20 yılı aşkındır bu bölgede görev yapan belediyelerin bıraktığı eksikleri tamamlanmaya çalışıyor.”

“DOĞRU ADAYLAR BELİRLEYECEĞİZ”

İllerde seçim için doğru adaylar belirleyeceklerini anlatan Kaya, “Doğru adayların yanı sıra doğru politikalar belirleyeceğiz ve iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Biz kendi belediyelerimizin eksikliklerini daha mükemmel noktaya taşımak, bu bölgeye doğru adaylarla, doğru politikalarla doğru sonuç almak zorundayız . Mesela Iğdır’la ilgili örnek veriyim, daha önce 2014 seçimlerinde 6 HDP, 4 MHP, 1 AK Parti meclis üyesi vardı. Haziran’da seçim yapıldı ve yani 15 gün önce bizim şu anda yedi mislimiz var. Doğru çaba ortaya koyarsak sonuç alırız. Burada hükümetin güvenlik politikalarının önemli olduğunu ifade etmek yani halkı tehdit eden tahakküm etmeye çalışan silahla korkutan unsurları ortadan kaldırdığımız zaman halkın özgür iradesini açmış olacağız” şeklinde konuştu.

“İL VE İLÇE TEŞKİLATLARIMIZ YENİLENECEK”

Yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sürece girildiğine de dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl ve ilçelerdeki partilerde yapılandırmaya gidilecek. Metal yorgunluk olduğu için bir çalışma başlatıldı. Bütün teşkilatlarımız gözden geçirilecek ancak Cumhurbaşkanımız bu haftaki grup toplantısında açıklık getirdi. Başarılı teşkilatlarda başarıyı korumamız gerekiyor. Türkiye’de AK Parti’nin başarılı olan teşkilatları dışında tüm teşkilatlarımız gözden geçirilecek. Ama aynı zamanda belediyelerimizle ilgili de aynı çalışmayı yaptığımızı söyleyebiliriz. Belediyelerimizin performanslarını çıkardık ‘Kamuoyundaki algıları, kurumsal başarıları nedir’ diye baktık. Onları da sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. AK Parti, 2001’deki kuruluş heyecanın ve ruhunun 2017’de yeniden daha da güçlendirerek ihya ediyor. Cumhurbaşkanımızla yeni dönemin yeni bir atılım dönemi olmasını istiyoruz. Hem teşkilat hem de yerel yönetim olarak bunu çok önemsiyoruz ve nihayetinde 10-15 gün içerisinde bunun çağrılarını vermeye başlayacağız.”